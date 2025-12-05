Condenan a más de 3 años de prisión a Aida Merlano por su teatral fuga de 2019

La juez 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a la excongresista Aida Merlano a 42 meses (3 años y 5 meses de prisión), por haberse fugado de prisión bajando por una soga desde un consultorio odontológico durante una visita al dentista.

Lea también: Se conoce quien sería el dueño del lujoso Ferrari que atropelló a un motociclista en la vía La Calera - Sopó: Es dueño de una funeraria

La decisión se dio en aval al preacuerdo que suscribió Merlano ante la Fiscalía sobre los hechos que protagonizó en 2019. La exrepresentante a la cámara cumplía una condena de 15 años en la cárcel del Bueno Pastor, en Bogotá, por fraude electoral, y aprovechó una ida al odontólogo para escapar por una ventana bajando por una soga y huir en una moto.

En un comunicado, la Fiscalía detalló que “la mujer actuó premeditadamente y sabía que recibiría apoyo para concretar la fuga. Posteriormente se fue a Venezuela y retornó al país luego de ser deportada el 10 de marzo de 2023″, y aclararon que Aida Merlano se encuentra privada de la libertad en una sede militar de Atlántico, cumpliendo una condena por otros hechos.

Lo que dijo Aida Merlano

Según información difundida por la W Radio, Merlano afirmó: “Tengo aproximadamente tres años de estar en este lugar, siete años de estar privada de la libertad y tres años que pasé en Venezuela bajo unas condiciones deplorables de privación de la libertad, donde estuve sometida a cosas terribles”.

Además, agregó “quizás ahora mismo yo tampoco quiero salir de donde estoy porque me siento tranquila, he podido darme cuenta de los errores que tenía, no como política, sino como ser humano, como madre, como familia y creo que he ganado mucho”. La excongresista afirmó que quisiera que pararan las “sevicias” que se han tenido en su caso, pues quiere dejar de ser señalada y calificada.

Por último, confesó: “Yo estoy muy arrepentida, no de haberme fugado, me arrepiento de haber cometido los delitos que me llevaron a estar privada de la libertad por primera vez”.