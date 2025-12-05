Benedetti queda sin medicina prepagada y acusa a aseguradoras de ‘castigarlo’

El ministro del Interior, Armando Benedetti, hizo pública una denuncia por su cuenta de X sobre la imposibilidad de acceder a servicios de medicina prepagada para él, su esposa y sus hijos, situación que vinculó a su posición frente a la Reforma a la Salud y al “papel predominante de las aseguradoras” en el país.

(Lea tambien:Lo último: Fiscalía llamó a Ricardo Roa a interrogatorio por cuestionada compra de apartamento)

El alto funcionario, utilizando su cuenta personal de la red social X (anteriormente Twitter), informó que la compañía de seguros Sura canceló la póliza que había estado vigente para su familia durante varios años.

Según el ministro Benedetti, tras la terminación del contrato con Sura, intentó iniciar el trámite de afiliación con otra entidad, Colsanitas, pero fue notificado de que la solicitud también sería rechazada. En el mensaje, el jefe de la cartera del Interior citó: “Sura me canceló la póliza que por años hemos tenido, tramité ante Colsanitas y por debajo de la mesa me entero que tampoco nos afiliarían” (Benedetti, 2025).

El “alegato” de discriminación y vínculo con la Reforma

El ministro enfatizó que esta situación representa una “discriminación” contra sus hijos, quienes son menores de edad, así como una violación al derecho a la igualdad en el acceso al servicio. En su publicación, Benedetti sugirió una posible conexión entre estas decisiones de las aseguradoras y su apoyo a la iniciativa legislativa del Gobierno: “¿Será que es por mi posición con la Reforma a la Salud?”.

Adicionalmente, el ministro ha sido crítico con el papel de las entidades en el sector, manifestando en otro mensaje que quienes lo atacan “están pagos por las EPS cuando estoy defendiendo los derechos de mi familia ante las aseguradoras perversas y maléficas que han depredado el sector de la salud, empezando por Colsanitas” mencionó el ministro.

Ante este panorama Armando Benedetti anunció que llevará el caso ante las autoridades competentes. Indicó que interpondrá “tutelas y quejas” formales ante la Superintendencia Nacional de Salud con el objetivo de denunciar la situación y buscar el restablecimiento del servicio de medicina prepagada para su núcleo familiar.

Benedetti ha sido un vocero del Gobierno en la defensa de la Reforma a la Salud, que actualmente se debate en el Congreso, cuyo propósito es modificar la estructura del sistema de salud en Colombia. El ministro ha sostenido que el objetivo central de la reforma es fortalecer el acceso a la atención médica para todos los ciudadanos.