Wingo anuncia suspensión de vuelos desde y hacia Caracas tras presentar intermitencias en señales de navegación

Una nueva aerolínea se sumó a la suspensión de vuelos desde y hacia Caracas, Venezuela, por un incidente que habría sufrido un trayecto para llegar al vecino país. Se trata de Wingo quien por medio de un comunicado dio a conocer la decisión que se mantendrá el juves 4 y viernes 5 de diciembre.

De acuerdo a la aerolínea, presentaron intermitencias en un vuelo el día de hoy en unas señales de navegación​. Wingo dejó claro que este incidente no comprometió la seguridad operacional.

“Wingo informa que debido a intermitencias el día de hoy en una de las señales de navegación durante su vuelo hacia Caracas - situación que en ningún momento comprometió la seguridad operacional, la aerolínea tomó la decisión preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia la ciudad los jueves 4 y 5 de diciembre de 2025″, señalaron en el escrito.

En ese sentido Wingo le propuso a los viajeros que tenían vuelos para estas fechas:

- Reembolso del 100% del valor del tiquete, ya sea al medio de pago original o mediante voucher Wingo (para adquirir servicios con la aerolínea en otra oportunidad)

- Cambio de vuelo, según disponibilidad, sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria.

Este hecho se presenta en el marco de la actual tensión que hay entre el gobierno de los Estados Unidos y régimen de Venezuela, donde hace algunos meses Trump ordenó el despliegue militar por el mar Caribe de tropas estadounidenses con el objetivo de mitigar el ingreso de estupefacientes a Estados Unidos.

Además, el mandatario norteamericano ha dejado abierta la posibilidad de una intervención militar con el objetivo de derrocar a Nicolás Maduro.