El regreso que agita al Gobierno Petro: Alfredo Saade ocupará importante cargo público

El Gobierno de Colombia oficializó el nombramiento de Alfredo Saade como nuevo embajador en Brasil. La confirmación se produjo después de que el Gobierno brasileño otorgara la aprobación necesario la semana pasada. La hoja de vida del designado fue publicada este jueves 4 de diciembre en la página web de la Presidencia de la República.

Saade ocupará la jefatura de la misión diplomática en Brasilia, un cargo que se encontraba vacante desde la renuncia de Guillermo Rivera en junio de 2025. Rivera había dejado el puesto para dedicarse a actividades políticas de cara a las elecciones de 2026.

¿Por qué este nombramiento?

La Cancillería de Colombia había solicitado el “visto bueno” para Saade a principios de septiembre, semanas después de que el presidente Gustavo Petro le pidiera la renuncia a su cargo como jefe de Gabinete.

Este nombramiento se produce en un contexto en el que la administración Petro ha optado por designar a figuras cercanas a su círculo político en posiciones diplomáticas de alto nivel. Se ha reportado que más de 46 jefes de misiones diplomáticas provienen de esta línea, muchos de ellos sin experiencia previa en el ámbito de las relaciones exteriores.

Antecedentes de Saade como jefe de gabinete

Alfredo Saade se desempeñó como jefe de gabinete de la Presidencia de la República hasta agosto de 2025. Su salida del cargo ocurrió en medio del escándalo relacionado con la implementación del nuevo esquema de pasaportes.

La Procuraduría General de la Nación impuso una suspensión provisional a Saade por presuntas conductas indebidas relacionadas con la presión ejercida para la firma de un convenio entre la Imprenta Nacional y el gobierno de Portugal para la fabricación y suministro de pasaportes.

La medida disciplinaria fue levantada tras su renuncia, debido a que el organismo de control lo determinó de esa manera. Durante su gestión, Saade ejecutó la orden presidencial de finalizar el contrato con la firma Thomas Greg & Sons y transferir la responsabilidad al gobierno de Portugal para que asesorara a la Imprenta de Colombia. El escándalo resultó en la salida tanto de Saade como de la entonces canciller Laura Sarabia.

Hoja de vida de Saade La administración de Gustavo Petro ratificó el nombramiento de Saade, exjefe de gabinete, como nuevo jefe de la misión diplomática en Brasil, pese a sus recientes controversias en su gestión pública. (Archivo: captura de pantalla / Presidencia)

El perfil profesional de Saade

El nuevo embajador, Alfredo Saade, es abogado con una especialización en Gerencia de Gobierno y Gestión Pública, obtenida en 2017.

Su experiencia laboral incluye su desempeño como representante legal de Muros Caídos entre 2008 y 2020, y de la Asociación de Áreas Metropolitanas de Colombia en 2016 y 2017. También fue contratista para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) entre 1998 y 2000.

El proceso de nombramiento avanza tras la confirmación de la aprobación y la publicación oficial de su perfil. Se espera que Saade asuma formalmente sus funciones en la sede diplomática en Brasilia en los próximos días.