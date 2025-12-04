Piden ayudas para las 30 familias que lo perdieron todo en incendio en Soacha

Un grave incendio se desató este miércoles, 3 de diciembre, en Soacha, en el Rincón del Lago comuna 4, en donde una persona resultó electrocutada y otra herida, según medios locales, tras un corto que se habría presentado en una bodega de reciclaje. Las llamas se extendieron con fuerza y afectaros las viviendas de 30 familias que se quedaron sin nada.

PUBLIMETRO COLOMBIA conoció el angustioso audio que una de las habitantes del sector envió pidiendo ayuda para todas las familias afectadas y los niños.

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el incendio en Soacha?

Entre lágrimas, una de las afectadas reveló detalles de lo que sucedió. “Toda una cuadra se incendió. Al parecer, fue un corto en una habitación, cuando la mamita se dio cuenta los niños estaban ahí, al pie de la candela sacamos los niños, pero la candela no nos dejó hacer más nada, nos tomó ventaja, nos quemó toda una manzana. Afortunadamente los niños están bien. Los bomberos se demoraron demasiado en llegar. Tenemos muchas familias damnificadas”, relató entre lágrimas María.

Los niños fueron resguardados en la Ludoteca que la Fundación Sábados de Amor había ayudado a construir para beneficio de la comunidad y que entregó apenas hace un mes. “Tengo a los niños en la Ludoteca, pero nos toca ver la forma de hacerles el alimento y de brindarles lo que necesiten”, agregó.

La Fundación indicó que está recibiendo ayudas de ropa y zapatos para niños y adultos, pero que estén dentro de bolsas clasificadas en las que se indique para quién es, de modo que puedan facilitar la distribución. Como Fundación Sábados de Amor tendremos como centro de acopio a Cafe Terra ubicado en la Av. Boyacá #49a-17.

Por su parte, el alcalde de Soacha ha informado que “desde las primeras horas hemos estado en la Comuna 4 atendiendo a las familias afectadas por el incendio. Nuestro equipo de Gestión del Riesgo ya realizó 14 caracterizaciones para entregar las ayudas humanitarias que necesitan en este momento. Hemos brindado atención a 17 personas, de las cuales 6 fueron trasladadas a centros médicos. La emergencia dejó afectadas a 28 personas adultas, 2 adultos mayores y 19 menores. Bomberos, Defensa Civil, Policía, y los equipos de Salud, Desarrollo Social y la Personería continúan en el territorio acompañando a la comunidad".