Al estilo Milei, Paloma Valencia aseguró que quiere quitar varios ministerios en Colombia

En entrevista con PUBLIMETRO, la precandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia habló sobre sus propuestas de cara a las elecciones del 2026 y sobre sus intenciones de hacer recortes en el Estado colombiano.

¿Con quiénes estarían dispuestos a participar en una consulta?

La consulta tiene que ser lo más amplia posible. Aquí lo que estamos enfrentando no es a Petro, es a un modelo autoritario, autócrata, de Gobierno. Lo que hemos visto es un gobierno que desafía a los medios de comunicación, que quiere pasar por encima del Congreso, que le molesta que las cortes tomen decisiones legales o constitucionales.

¿Ha pensado en algunos nombres para conformar su gabinete ministerial?

Claro. Yo por ejemplo tengo que decir que trabajé divinamente, que quiero personalmente a David Luna. Me parece un hombre extraordinario y en el Congreso hicimos cosas maravillosas y mostraron que éramos un gran equipo. Una mujer como María Fernanda Cabal, como Paola Holguín, extraordinarias ministras que representan todo lo bueno del partido del que yo vengo. Juan Daniel Oviedo, las coincidencias ideológicas que yo tengo con Juan Daniel nos dan es risa. Tenemos una urgencia compartida, por ejemplo, en el tema de los informales. Esos trabajadores independientes de este país que no logran crecer.

Cómo no voy a mencionar también todo lo que quiero a Mauricio Gómez, liberal, con quien hemos venido conversando tantas cosas que representan muchísimas cosas.

Quería preguntarle por el caso de Abelardo de la Espriella, que también es precandidato presidencial. ¿Usted lo imaginaría dentro de un eventual gobierno suyo?

Claro, bienvenidos todos los que quieran contribuir a construir país. Como también si Sergio Fajardo me aceptara me pondría muy feliz. Yo creo que es un hombre inteligente y preparado que podría hacer una gran labor desde un gobierno.

¿Hay algún acuerdo sobre lo fundamental, como decía Álvaro Gómez Hurtado, al que podría llegar con sectores de izquierda como el Pacto Histórico?

Quiero decir que yo he sido, tal vez, la opositora del gobierno Petro con mayores resultados. Yo tumbé el Ministerio de la Igualdad. Yo le tumbé los embajadores que no tenían requisitos legales. Las famosas facultades extraordinarias con las que se estaban robando la plata de los guajiros, parte de la paz total, parte del Plan Nacional de Desarrollo en todo lo que se refiere a la expropiación, la consulta popular con la que quería demoler el Congreso. Es decir, yo tengo una larga lista de triunfos.

Pero también soy la senadora con la que el Gobierno ha logrado el mayor número de acuerdos. Conmigo lograron el acuerdo sobre la Ley Estatutaria de Educación. Con un principio básico: uno tiene que sacar leyes donde (se reflejen) los distintos modelos de entender el problema. A ellos les gusta solo la educación pública. Yo soy una convencida de los subsidios a la demanda. Que le devuelvan al colombiano el derecho a escoger su universidad.

¿Como Ser Pilo Paga, por ejemplo?

Como Ser Pilo Paga, como los colegios en concesión y como el bono escolar, que si yo soy presidente lo voy a sacar. Que las familias pobres y vulnerables de Colombia tengan el derecho que tienen los padres de familias con ingresos: escoger el colegio de sus hijos.

¿Qué sería lo primero que haría en caso de convertirse en presidente?

Lo primero es que vamos a reducir este Estado. El Estado es como una cajita donde va cayendo la plata de todos, las empresas que tiene el Estado, como Ecopetrol. Por la parte de abajo, se pudiera derramar sobre los colombianos los bienes públicos que corresponden. De cada 100 pesos, se nos están yendo 75 en funcionamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que a usted le quedan 25 pesos para inversión. Pero la gran mayoría de la inversión es para comprarles computadores a los que ya están ahí entre la cajita.

Esa reducción que usted propone es muy parecida a lo que han dicho otros líderes de derecha, como Javier Milei en Argentina. ¿Qué haría con los empleados públicos que hoy subsisten a partir de sus trabajos en el Estado?

Yo creo que hay que apuntarle a que la inversión social, la inversión en infraestructura, la inversión en todos los proyectos energéticos van a generar empleo. La gente va a poder migrar hacia otro tipo de empleo, porque el empleo público es un empleo improductivo. Es un empleo que se nos come los recursos que debiéramos tener en los bienes públicos.

Colombia necesita seguridad, Colombia necesita vías, Colombia necesita infraestructura social. Necesitamos más teatros, más canchas deportivas, esas son las cosas que hoy nos estamos gastando en burocracia. La pregunta para los colombianos es: ¿quieren más burocracia o quieren más parques? ¿Quieren más burocracia o quieren más hospitales? Porque no tenemos plata para todo. Y yo creo que es duro tener que decir que uno va a recortar la nómina estatal, pero hay que recortarla.

¿Qué entidades recortaría?

Muchas. Por ejemplo, solo en el tema de los ministerios, nosotros vamos a pasar de 19 ministerios a 12 ministerios. Nosotros haremos estas fusiones de los ministerios, por ejemplo una de las que a mí me gusta: educación, cultura y deporte. Todo en uno, porque la educación como la cultura y el deporte deben ser obligatorias.

Los niños que salen del colegio tienen que tener por la tarde opciones deportivas en escuelas serias o culturales, al que le gusta escribir, la música o la danza. Eso nos cuesta plata.