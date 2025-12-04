“Este gobierno no censura”: Petro niega que se haya bloqueado portal de noticias sueco por seguimiento a Verónica Alcocer

El presidente Gustavo Petro, se pronunció a través de sus redes sociales para negar que su gobierno haya bloqueado el portal sueco que ha publicado varias noticias sobre la exprimera dama, Verónica Alcocer. La representante a la Cámara Katherine Miranda fue quien denunció un posible caso de censura a la prensa tras la confirmación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) sobre el bloqueo del portal sueco Expressen.

Según señaló la representante, “hacemos una denuncia muy seria sobre posibles censuras a la prensa por parte del gobierno de Gustavo Petro”, indicando que el portal era accesible en Colombia hasta dos días después de la publicación de la investigación y que desapareció sin explicación.

Miranda presentó un derecho de petición en el que MinTIC le respondió indicando que el bloqueo lo realizó Coljuegos el 31 de octubre, 15 días antes de que saliera la publicación respecto a la primera dama, por apuestas ilícitas.

Ante la respuesta y posibles incongruencias, Miranda le solicitó formalmente a la Procuraduría General de la Nación abrir realizar una investigación para determinar si hubo un uso indebido de las facultades de bloqueo. “En una democracia la prensa no se censura ni se persigue y todos los colombianos tenemos derecho a acceder libremente a la información”, dijo.

Este miércoles, el presidente se pronunció sobre esto y aseguró tajantemente que: “Esto que dice @NoticiasRCN es mentira. Otra mentira más. El ministerio de TICs o ha bloqueado páginas de ningún periódico. Este gobierno no censura".

La respuesta del presidente generó reacciones de los usuarios de internet que se pronunciaron diciendo que: "Sí claro, una mentira. En la tercera imagen si es posible acceder a la pagina usando un VPN. Confirmo que sí tienen BLOQUEADO el portal“, ”Usted no lo crió, no sobrepasó los topes de campaña, no hay corrupción en su gobierno, no va a subir el precio de la gasolina, no es drogadicto, no recibió plata en bolsas, no se lo consultaron, etc. Ya sabemos su libreto“, ”Entonces el Sr Presi intergaláctico no sabe ni cómo se llama su ministerio. Qué cosas no?" y "El presidente Gustavo Petro sorprendido porque la uribista, Katherine Miranda, se asocia con NoticiasRCN, para esparcir mentiras, cuando esa es la norma“.