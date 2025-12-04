“Mucha gente que anda con armas se le olvidó el amor”: Petro nuevamente le propone al ELN hacer la paz

El llamado lo hizo el jefe de Estado en la inauguración del colegio-universidad de la vereda Bracitos, en El Tarra (Norte de Santander), donde les dijo a los miembros de esta guerrilla que dejen las armas para construir una Colombia en paz.

Aseguró que “Colombia tiene que ser grande, pararse sobre los dos pies, tener un pueblo que no agache la cabeza nunca, que no se arrodille ante nadie, un pueblo que pueda ser vanguardia de la humanidad, enseñar cómo se hace una paz, cómo nos podemos ayudar, cómo podemos construir producción y riqueza, cómo nos podemos amar, porque al final la ayuda no es más sino es una expresión del amor”.

“Y ese pueblo grande se hace es dejando las armas, la amenaza, se llama el amor eficaz”, dijo, al comentar que en los actuales momentos muchos jóvenes no conocen el principio del amor eficaz.

“El amor eficaz es un concepto que un sacerdote construyó, un sacerdote que se fue al hacer la revolución con las armas, Camilo Torres Restrepo, cuyo cadáver aún no encontramos, cayó en combate”, recordó.

Dijo que el espíritu de este principio del sacerdote era lograr que la sociedad colombiana sea del amor eficaz y aseguró: “Yo creo que a mucha gente que anda con armas por ahí se le olvidó el amor y la eficacia del amor”.

Manifestó que el país no puede continuar por la senda de la violencia, en la medida en que “mantenernos en economías perseguidas, que dejan a nuestros niños y niñas muertos, y a nuestros viejos, y la sangre corre por el surco, no vale, no va más. Podemos construir un Catatumbo grande y en paz”.

“Y esa es nuestra propuesta, un Catatumbo que le pertenezca a la gente trabajadora, y en donde pueda vivir la gente trabajadora, sea del campo, sea de la ciudad, en paz”, enfatizó.