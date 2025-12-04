“El gobierno Petro la está provocando”: Uribe sobre posibilidad de intervención militar de EE.UU. en Colombia

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a la actual crisis de los Estados Unidos con el gobierno colombiano de Gustavo Petro, y a la tensión militar que hay con el régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela. El líder del Centro Democrático dio a conocer en entrevista con Caracol Radio, su opinión sobre un posible derrocamiento del chavismo.

Como se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria política, Uribe condenó lo que pasa en Venezuela, dejando entrever que apoya una intervención al vecino país por parte del gobierno Trump. El expresidente declaró que Maduro protege a estructuras criminales colombianas como las disidencias de las Farc y el ELN, además lo trató de “usurpador” tras las pasadas elecciones presidenciales donde según él, el hoy presidente debía ser Edmundo González.

Uribe sobre la probabilidad de una intervención de EE.UU. en Colombia

En ese mismo sentido, Uribe fue consultado por el medio anteriormente mencionado, sobre la advertencia que le hizo Trump a Colombia de también intervenir militarmente el país por hechos de narcotráfico.

Precisamente, el exjefe de Estado expresó su preocupación de que según él, debido a la cercanía del presidente Petro con Nicolás Maduro y el aumento de cultivos de coca en el país, los Estados Unidos quieran realizar operaciones militares.

“Pueden decir a los Estados Unidos o cualquier otro país: Colombia es una amenaza a la seguridad internacional, a la seguridad de los Estados Unidos con esa producción de cocaína y pueden decir: como en Colombia no hay decisión de derrotar la droga, vamos a bombardear a Colombia”, declaró.

De esta manera para él, el único culpable de la actual crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos es el mandatario Petro, dando una fuerte advertencia, de que el gobierno nacional, estaría “provocando” una intervención.

“No depende de nosotros (un ataque de Estados Unidos a Colombia), eso depende del gobierno Petro y lo está provocando. ¿Por qué? Porque se alía con el Cartel de los Soles. (...) Tenemos un país inundado de narcotráfico con una narrativa de apoyo a Maduro".