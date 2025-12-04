Indignación por procedimiento de tránsito en el que detuvieron camioneta de influencer bogotano en Medellín: “usted es un celador”

En Medellín hay una ola de indignación debido a una polémica que protagonizó un influencer en plena vía pública. En redes sociales se viralizó un video en el que se observa el procedimiento de inmovilización del vehículo de un creador de contenido conocido como ‘El Billetudo’.

(Lea también: Esta fue la multimillonaria suma que habrían pedido las Disidencias de las Farc por liberar al hijo de Giovanny Ayala y a su mánager).

En las imágenes se observa que el vehículo, que sobresale porque está pintado de dorado, se encuentra ubicado a un lado de la vía. Visiblemente molesto, un compañero de ‘El Billetudo’ llama “parcero” al agente de tránsito, quien de inmediato le contesta: “Yo no soy parcero suyo, yo soy un agente de tránsito”.

El hombre se alejó del funcionario y le respondió. “¿Qué agente de tránsito? Agentes ellos. Usted es un celador", sostuvo, refiriéndose a los uniformados de la Policía que también se encontraban en la diligencia.

De acuerdo con el diario antioqueño El Colombiano, al vehículo de ‘El Billetudo’ lo detuvieron porque al parecer habría tenido la placa de la camioneta tapada cuando se encontraba por la reconocida vía Las Palmas. Una vez los agentes de tránsito lo detuvieron, constataron que el vehículo tenía otros problemas que ameritaron su inmovilización.

Por ello, terminaron decidiendo que debían enviarla a los patios, lo que causó la molestia del influencer.

“Medellín se respeta”: Federico Gutiérrez sobre el caso de ‘El Billetudo’

Las acciones del creador de contenido bogotano generaron tal indignación que incluso el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre su caso.

“Medellín se respeta. Desde que yo sea Alcalde, haré respetar a la ciudad y a nuestra gente. Nadie, absolutamente nadie está por encima de la Ley“, indicó el mandatario local a través de su cuenta oficial en la red social X.

Entre tanto, ‘El Billetudo’ publicó un video en sus redes sociales para referirse a los hechos ocurridos en Medellín. Allí señaló que no es cierto que él hubiese agredido a los funcionarios de la Secretaría de Movilidad.

“Yo en ningún momento le falté al respeto a ningún policía, obviamente en el momento de la inmovilización, como venía en una caravana, vinieron muchas personas a auxiliar a ver o que estaba pasando”, puntualizó el creador de contenido.

Así mismo, explicó que estaban adelantando una rodada que contaba con el acompañamiento de la Policía. Y señaló que lo que le generó enojo es que supuestamente un agente le aseguró que alguien había dado la orden de llevarse su camioneta.

No obstante, admitió que sí había tapado la placa debido a que la gente tomaba videos en las rodadas. En todo caso, sostuvo que le pidió al agente de tránsito que no se llevara el vehículo y que se limitara a ponerle el comparendo.