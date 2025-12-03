Habló el padre del joven universitario que fue víctima de atraco en Usaquén: “le pegaron un tiro en el pecho”

El norte de Bogotá quedó paralizado durante la tarde de este martes 2 de diciembre debido a una balacera que se registró en la calle 106 con carrera 19, en la localidad de Usaquén. Poco después, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que se había tratado de un intento de robo y, a raíz de lo ocurrido, falleció un estudiante universitario identificado como Jean Claude Bossard. En las últimas horas el padre del joven se refirió a estos hechos.

“Estamos totalmente descompuestos como sociedad. No podemos seguir matándonos unos a otros. Tenemos que trabajar juntos, ayudarnos, pero no podemos seguir así”, aseguró el padre del joven en conversación con Noticias Caracol. “¿Cómo puede ser que estemos en manos de criminales que tienen cinco, seis, siete, ocho entradas y siguen en la calle?“, se preguntó el padre del joven.

Durante la entrevista también narró lo ocurrido con su hijo y en qué contexto se dio el hurto.

“Él se vino para su casa, que queda a 200 metros de la 19, y ahí fue donde lo abordaron estas personas. Nosotros estábamos en un almuerzo y nos informa uno de los compañeros de él, de seguros, que cuando oyó el ruido y oyó todo lo que pasaba, se devolvió y ya lo encontró tirado en el piso”, explicó el padre. Además, explicó que los delincuentes le “pegaron un tiro en el pecho” antes de intentar huir del lugar.

¿Qué dijo la Policía sobre el atraco en Usaquén que terminó en balacera?

La Policía Metropolitana de Bogotá informó a través de sus canales oficiales que en efecto estos hechos estuvieron relacionados con un robo.

Entre otras cosas, se conoció que uno de los delincuentes, que tenía entre 25 y 30 años, murió en el lugar de los hechos. Además, un segundo asaltante, de apenas 16 años, resultó herido en uno de sus brazos.

Al parecer, los asaltantes ya habían operado de formas similares en el sector. De hecho, se conoció que el pasado 10 de noviembre también se habrían enfrentado a la Policía, pero en esa ocasión sí lograron escapar.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó lo currido en sus redes sociales. “Le he pedido a la Secretaría de Seguridad y a la Policía que avancemos más en la prevención del delito, pues no podemos seguir reaccionando”, indicó el mandatario capitalino.

Incluso, señaló que la moto naranja en la que se movilizaban los delincuentes ya había sido identificada por las autoridades.