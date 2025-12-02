Katherine Miranda denuncia censura al diario sueco que reveló la supuesta lujosa vida de Verónica Alcocer en Suecia

En un video publicado en la red social X, la representante a la Cámara, Katherine Miranda, denunció que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) habría censurado al diario sueco Expressen, conocido en Colombia por publicar investigaciones sobre el estilo de vida que lleva la primera dama, Verónica Alcocer, en Suecia.

“La página (...) era plenamente accesible en Colombia, todos la pudimos ver. Sin embargo, dos días después de esta publicación, el acceso desapareció sin explicación”, señaló la congresista, haciendo referencia a la investigación publicada por este medio sobre Verónica Alcocer el 16 de noviembre. Según la respuesta que le dio el MinTIC a un derecho de petición de Miranda, el bloqueo lo realizó Coljuegos el 31 de octubre, 15 días antes de que saliera la publicación respecto a la primera dama, por apuestas ilícitas.

“Las incongruencias son evidentes. ¿Como pudo estar disponible durante las publicaciones críticas y solo después quedar inaccesible?" señaló, alegando que, durante el tiempo previo a las revelaciones, sí se podía acceder a la página pese a dicha restricción.

En ese sentido, le solicitó a la Procuraduría que abra una investigación para determinar si hubo uso indebido de las facultades de bloqueo por parte de este ministerio y terminó declarando: “Queremos saber si es la única página que está bloqueada, si más medios colombianos están bloqueados. Es absolutamente grave que en este gobierno se esté censurando a la prensa”.

La respuesta del MinTIC

En el documento donde responden a la representante, el MinTIC aclara que “solo provee la infraestructura tecnológica y valida la identidad de los proveedores de servicios de internet (ISP). Pero no clasifica, ordena, evalúa ni determina los dominios incluidos en los listados que deben bloquear los ISP”.

Katherine Miranda no presenta pruebas que den cuenta del bloqueo de acceso a la página en los días posteriores a la polémica publicación, por lo que queda abierta la pregunta sobre lo que pudo haber pasado y la responsabilidad de MinTIC, cuestiones que podrá esclarecer la Procuraduría en caso de aceptar la solicitud de la congresista.