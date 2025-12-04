Capturan y envían a la cárcel a uno de los presuntos secuestradores de Miguel Ayala y su mánager

En atención a los elementos materiales aportados por un fiscal Gaula, adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Neider Gómez Castrillón por su presunta participación en el secuestro del cantante Miguel Ayala Galeano y su mánager, Nicolás Pantoja.

El hoy procesado sería el responsable de ejercer custodia armada sobre las víctimas en una construcción artesanal ubicada en la vereda Chorritos, en La Sierra (Cauca). Desde ese punto se habría tomado y enviado a los familiares una fotografía en la que el músico y su representante salían descalzos, encadenados y envueltos con una cobija; y realizado las llamadas en la que los secuestradores exigieron 5.000 millones de pesos para dejar a los jovenes en libertad.

Gómez Castrillón fue capturado en situación de flagrancia durante la operación de rescate del músico y su mánager. En el procedimiento fueron incautadas dos pistolas, dos proveedores, 29 cartuchos calibre 9 mm, una cadena, dos candados y dos pavas de tela camuflada.

Por todo lo anterior, la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado fabricación y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los cargos no fueron aceptados.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos en la investigación orientada por el fiscal Gaula, la retención fue ejecutada por una red delictiva que estaría al servicio de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

Cabe destacar, que el hijo del cantante Giovanny Ayala, fue liberado con su gerente el martes 2 de diciembre tras un operativo de la fuerza pública. El presidente Gustavo Petro dejó claro que en esta liberación​ no ​hubo pago por el rescate.