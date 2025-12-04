Alentador nivel de embalses en Bogotá: el Acueducto confirmó abastecimiento suficiente para el 2026

La emergencia por el nivel de los embalses de Bogotá que azotó a la capital del país durante casi dos años está lejos de regresar, pese a lo que aseguró en su momento el presidente Petro, y desde el Acueducto de Bogotá se dio un parte de tranquilidad de cara al 2026. Desde la empresa informaron que los sistemas de embalses se han recuperado en gran medida y está garantizada la oferta hídrica para el 2026.

La gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Natasha Avendaño, informó que el volumen de los embalses se recuperó y actualmente se cuenta con 102,8 millones de metros cúbicos más de agua que en abril, mes en que se levantó el racionamiento.

Avendaño aseguró que esto se ha logrado gracias a los avances de la estrategia de seguridad hídrica, que incluye la modelación de alternativas de abastecimiento; la evaluación del potencial de agua subterránea; el potencial de reúso de agua residual tratada; la gestión de pérdidas; el protocolo operativo frente a sequías; la gobernanza del recurso hídrico y la conservación de la cuenca.

La Planta Tibitoc será clave para el abastecimiento de Bogotá en 2026

Desde el Acueducto destacan que la planta de tratamiento de agua de Tibitoc será clave para tratar tratar más de 10,5 metros cúbicos por segundo. Igualmente avanzan las obras de modernización de la Planta Wiesner, que ya registra un 40 % de ejecución y permitirá ampliar la capacidad de tratamiento a 21 metros cúbicos por segundo.

Finalmente, desde la empresa destacaron el compromiso de la comunidad para seguir manteniendo un consumo responsable del agua potable y mantener las estrategias de ahorro de agua, sin necesidad de tener una medida de racionamiento funcionando en la ciudad.