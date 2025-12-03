Victoria para el petrismo: CNE reconoció la personería jurídica del Pacto Histórico

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó en las últimas horas que tomó la decisión de otorgarle la personería jurídica al Pacto Histórico, el movimiento político del presidente Gustavo Petro. La decisión fue oficializada por la Dirección De Vigilancia E Inspección Electoral.

(Lea también: Miguel Uribe Londoño renunció al Centro Democrático y negó que quisiera unirse a Abelardo de La Espriella).

Según señalaron, aceptaron la fusión de los partidos Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativa, y el Partido Comunista Colombiano.

Entre otras cosas señalaron que la decisión se tomó “bajo la condición de que los procedimientos administrativos sancionatorios en curso contra dichas organizaciones políticas, iniciados hasta la fecha de esta decisión, se encuentren debidamente concluidos y en firme, de manera que unicamente a partir de ese momento surtirá plenos efectos jurídicos lo dispuesto en este proveido, conforme a lo señalado en su parte motiva”.

En el tercer artículo de la decisión señalan que también decidieron disolver sin liquidar a los tres partidos en mención.

“Producto de la disolución del PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA, el PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO y el PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, el MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO asumirá todos los derechos y las obligaciones de dichas organizaciones politicas”, concluyó el CNE.

La Colombia Humana aún no consigue entrar en el Pacto

A través de su cuenta oficial en la red social X, figuras públicas del Pacto Histórico como la exministra de Salud Carolina Corcho celebraron el logro de la colectividad y la fusión de los tres partidos. Así mismo, señaló que la Colombia Humana también sigue con su intención de fusionarse en este proyecto político.

Además, confirmó que se acerca la fecha para inscribir precandidatos presidenciales.

“Este viernes con nuestro candidato Presidencial Iván Cepeda Castro, inscribiremos nuestras listas al Congreso, honrando los acuerdos, la palabra y la voluntad popular expresada en la consulta, de listas paritarias en cremallera. Nos proponemos lograr la bancada más grande en el Congreso para continuar el cambio con las reformas estructurales, y el impulso de un proceso constituyente. ! Ni un Paso Atrás!”, concluyó Corcho en su cuenta oficial en la red social X.

Otro que también celebró la noticia fue el exsenador y exdirector de Prosperidad Social Gustavo Bolívar, quien señaló que la Colombia Humana aún puede sumarse al proyecto político.

“¡Por fin! CNE acaba de reconocer personería Jurídica al Pacto Histórico. Polo, UP y PC se pudieron fusionar. Lo malo: Colombia Humana sigue siendo partido por fuera del Pacto pero pueden hacer coalición. Mañana se inscriben las listas", indicó Bolívar en su cuenta de X.