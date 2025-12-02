Miguel Uribe Londoño renunció al Centro Democrático y negó que quisiera unirse a Abelardo de La Espriella

En la tarde de este martes 2 de diciembre Miguel Uribe Londoño sostuvo que renuncia oficialmente al Centro Democrático y señaló que tampoco será candidato presidencial en las elecciones de 2026. Incluso, negó la versión que compartió su partido, según la cual habría manifestado su intención de unirse a la campaña de Abelardo de la Espriella.

Si bien señaló que estaba abierto a dialogar con los equipos de otros precandidatos presidenciales, también advirtió que nunca le dijo que tenía la intención de adherir a su campaña.

“En todas las encuestas he salido primero. Me he dedicado es a este proceso. De manera que yo no iba a dejar el proceso del Centro Democrático. Yo nunca le manifesté ni al presidente Álvaro Uribe Vélez ni al director del partido que yo iba a renunciar aquí. Ese es un evento que no ha debido presentarse de esa manera, no sé quién lo diría, pero ni Abelardo de la Espriella ni yo estamos diciendo mentiras”, puntualizó Uribe Londoño.

Así mismo, indicó que no sabe quiénes estuvieron detrás de la redacción del comunicado en el cual el Centro Democrático informó su salida del proceso interno que estaban adelantando los precandidatos y precandidatas del partido.

“Se equivocaron aquellos dirigentes responsables de haber tomado esta injusta y apresurada decisión. Yo sé, habiendo sido miembro fundador de este partido, que esos dirigentes no reflejan el sentimiento de la inmensa mayoría de la inmensa mayoría de militantes que hacen vida en el Centro Democrático”, puntualizó Uribe Londoño.

Sin embargo, señaló que sus críticas no estaban dirigidas al expresidente Uribe, pues consideró que ha tenido una buena relación e incluso señaló que espera mantenerla.

“Se me acusa de haber renunciado a mi candidatura. No lo había hecho. Por eso, sorprende que se haya anunciado mi supuesta renuncia sin haberme consultado jamás. Ni el director del partido ni ninguna autoridad me preguntó si era cierto. No respondieron mis llamadas, no escucharon mis argumentos, no se me respetó el sagrado y legítimo derecho a la defensa”, advirtió Uribe Londoño.

¿Qué dijo el Centro Democrático sobre la salida de Miguel Uribe Londoño?

Los duros señalamientos de Uribe Turbay contra el Centro Democrático se dieron un día después de que ese partido político publicó un comunicado señalando que él había renunciado a participar en la contienda por convertirse en su candidato.

"El Dr. Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el Dr. Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar al Dr. De la Espriella“, indicó el partido en un comunicado oficial.

Sobre el final del pronunciamiento, la colectividad señaló que agradecía la transparencia del también precandidato presidencial Abelardo de la Espriella y advirtió que su proceso interno continuaría con las demás precandidatas presidenciales: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín.