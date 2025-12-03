Revelador audio evidenció la presunta orden de RTVC para hackear la vida de un concejal de Bogotá

Se reveló un audio que ha puesto en el centro de la discusión a RTVC Sistema de Medios Públicos, al exponer una conversación en la que un presunto funcionario de la entidad solicita la obtención de información personal sobre un concejal de Bogotá.

La grabación fue divulgada por el periodista Santiago Ángel, de La FM, a través de sus redes sociales, quien previamente había publicado una columna de opinión en el diario La República denunciando esta situación.

En el fragmento de audio publicado por Ángel, se escucha a una persona referirse de manera explícita a la necesidad de indagar en la vida privada del dicho concejal. En la conversación, se menciona la existencia de contratos de la esposa del político y la búsqueda de datos para comprometerlo.

El periodista Ángel, a su vez, había respondido en Twitter: “Hoy recibí una solicitud de rectificación de los abogados de RTVC en mi columna de opinión en La República. Entiendo y respeto los argumentos. No rectifico. Como lo dije desde el principio, no público sin pruebas. Aquí una parte de las evidencias citadas en mi columna”, procediendo a adjuntar el audio.

Ante esto, RTVC Colombia, desde su cuenta oficial de Twitter, manifestó: “Desde RTVC, esperamos que presente las pruebas ante las autoridades competentes y demuestre que desde la gerencia se han dado las órdenes señaladas en su columna”.

Santiago Ángel ha optado por no revelar el nombre del concejal presuntamente afectado ni las identidades de todos los funcionarios que participaron en la reunión. El caso, según el material divulgado, reflejaría un comportamiento dentro de la entidad que iría en contravía con el manejo de la información personal de figuras públicas.

La conversación también hizo referencia a la supuesta posibilidad de utilizar mecanismos de espionaje o hacking para acceder a la información, un punto que había sido previamente advertido en la columna del periodista. El supuesto funcionario de RTVC insistió en la necesidad de la “tarea”, a pesar de no ser su preferencia y señaló: “A mí no me gusta ir por lo bajo, pero si toca, toca”.

Hasta el momento, RTVC no ha emitido un pronunciamiento oficial adicional tras la difusión del audio, más allá de la exigencia inicial de rectificación y la solicitud de presentar las pruebas ante las autoridades por medio de la red social X. El desarrollo de esta situación se mantiene en observación por parte de los diferentes sectores.