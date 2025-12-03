“Me cayó la roya”: ministro Armando Benedetti denuncia que encontraron un software espía en su celular

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que un perito privado contratado por él encontró un software espía instalado en su celular. El funcionario reveló que se trataría de Pegasus, el software que ya había causado polémica en 2024 en el país por investigaciones que revelaban que había sido adquirido por el gobierno de Iván Duque.

Benedetti, que tiene varios procesos judiciales abiertos y recientemente se vio envuelto en una polémica por el allanamiento de su casa al que se refirió como una persecución judicial. El 1 de diciembre, publicó en la red social X que sigue recibiendo información sobre “entrampamientos, emboscadas judiciales y violación de sus derechos”, y pidió a la Corte Suprema que estén atentos a su alerta.

“Eso lo tienen solamente los gobiernos”

El jefe de la cartera del Interior se refirió a estos hallazgos y explicó a La FM que con ese software pueden activar la cámara o micrófono de su celular y ver todo lo que haga con el dispositivo. “Pueden activar mi teléfono con una cámara o micrófono, y todo lo que yo haga con el dispositivo lo pueden ver”, agregó.

Además, en diálogo con la W Radio, llamó la atención sobre el posible origen del presunto espionaje: “Pegasus es una plataforma que puede costar diez millones, por lo tanto, eso lo tienen solamente los gobiernos“.

“Algo raro está pasando”

“El software es tan altamente tecnológico que a la hora que sepan que lo están buscando, él se esconde” explicó Benedetti y dijo que le “ha caído la roya”. “No es por dármelas de víctima, pero algo raro está pasando”, declaró.

Sobre haber acudido a una investigación privada, dijo que lo hizo por poca credibilidad a “alguna agencia del Estado que pudiera prestar este servicio” y señaló que, en todo caso, el informe irá a la fiscalía pues recibió “el informe técnico y el elemento electromagnético en el cual queda claro y registrado que ahí está Pegasus“.

Por último, pidió a las autoridades reforzar la seguridad digital y proteger las comunicaciones oficiales.