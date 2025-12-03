“La vida es primero”: Ministerio de Salud hizo un llamado a no usar la pólvora en esta temporada de fin de año

El Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud), en coordinación con el Instituto Nacional de Salud (INS), emitieron un comunicado urgente, solicitándole a la ciudadanía colombiana a celebrar las festividades de fin de año sin recurrir al uso de pólvora. Esta advertencia se basa en el registro de 1.354 personas lesionadas durante la temporada 2024-2025, con corte al 20 de febrero de 2025.

La cifra de lesionados representa una reducción del 0,8 % en comparación con la temporada inmediatamente anterior, aunque las autoridades sanitarias consideran que el número continúa siendo significativo. “Quemarla dura apenas unos segundos, pero las lesiones que provoca pueden acompañar a una persona toda la vida”, señaló el comunicado oficial.

Distribución y tipología de las lesiones

El registro oficial del INS y MinSalud detalla la prevalencia de las lesiones causadas por artefactos pirotécnicos. Las quemaduras fueron la afectación más frecuente, representando el 90 % de los casos. Le siguen las laceraciones (57 %), contusiones (22 %), amputaciones (8 %), fracturas (7 %), daño ocular (6 %) y daño auditivo (2 %).

¿En qué lugares de Colombia hay más casos?

En cuanto a la distribución geográfica de los casos, los departamentos y distritos con el mayor número de lesionados, en el periodo mencionado de 2024-2025, fueron Antioquia, con 150 casos, y Bogotá, con 146 casos. Otros territorios con alta incidencia son Nariño (107 casos), Norte de Santander con 95 casos, Cundinamarca con 74 casos y Cauca con 72 casos.

El comunicado también manifestó preocupación por tres casos de intoxicación por fósforo blanco reportados en la temporada anterior, todos ellos en menores de edad.

Declaraciones y medidas de prevención

El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, hizo un llamado directo a la prudencia. “Un solo segundo de pólvora puede dejar consecuencias para toda la vida. Por eso llamó a la prudencia, a proteger nuestra vida y, sobre todo, la de nuestros niños. Ninguna celebración vale una lesión que puede cambiarlo todo ”, declaró el ministro.

El Ministerio emitió una serie de recomendaciones para la ciudadanía en su comunicado:

Evitar el uso de pólvora durante las celebraciones.

Mantenerse alejado de todo tipo de artefactos pirotécnicos, incluso en pequeñas cantidades.

Permitir que únicamente personal autorizado manipule estos elementos.

No permitir que niños, niñas y adolescentes tengan contacto o se acerquen a la pólvora.

Reportar de inmediato a las autoridades cualquier uso irregular, venta no autorizada o manipulación insegura.

Sanciones que podría recibir por el uso de la pólvora

El Ministerio de Justicia y del Derecho, basándose en la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia), menciona que la Multa General Tipo 4 por valor de 786.880 pesos colombiano es la sanción aplicable a quienes infrinjan las normas sobre artículos pirotécnicos. Específicamente, este monto castiga la conducta de facilitar, distribuir, ofrecer o comercializar pólvora sin el cumplimiento de los requisitos legales, buscando con ello prevenir los graves riesgos a la seguridad y la integridad física que implica la manipulación ilegal de estos elementos explosivos.

Finalmente, las entidades de salud pública reiteraron el compromiso con la protección de la integridad de los colombianos e instaron a las autoridades locales a intensificar los controles sobre la comercialización y el uso de la pólvora, buscando unas festividades decembrinas sin personas lesionadas.