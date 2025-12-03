Guía de bienestar canino para diciembre: estrategias y consejos para mitigar el estrés por pirotecnia

La llegada de las festividades decembrinas, con su inevitable aumento de fiestas, visitas y, sobre todo, el uso de pirotecnia, representa un periodo de riesgo para la salud emocional de los perros. Su sensibilidad auditiva, que supera la humana, convierte las celebraciones que para nosotros son alegres en una fuente de ansiedad, pánico, enfermedades e incluso riesgo de fuga.

Para garantizar el bienestar de la mascota, los expertos en bienestar animal y veterinaria recomiendan implementar un protocolo de preparación basado en tres ejes: rutina, ambiente y mitigación sonora.

Claves para la tranquilidad de tu canino:

La consistencia en el entorno del perro es su mayor ancla emocional. Es fundamental mantener los horarios habituales de alimentación, paseos y juego ayuda a reducir la incertidumbre, que es una fuente principal de ansiedad para los perros.

También, asegúrese de realizar una sesión de ejercicio significativa antes de la hora esperada de ruido (generalmente al anochecer). Un perro con energía gastada es un perro más propenso a relajarse y menos reactivo a los estímulos externos

Utilice las semanas previas para reforzar comandos básicos que tu perro conoce. para que estos sean asociándos con una recompensa positiva y calma. Esto facilitará guiar a la mascota a su zona segura durante el evento estresante.

Su entorno y refugio es indispensable

Su perro debe disponer de un refugio seguro y accesible. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) de Bogotá recomienda este espacio como un área cerrada, interior y alejada de ventanas y puertas que puedan transmitir directamente el ruido:

La creación de un “Búnker”: Prepare una habitación para él (ya sea en baño, armario o cuarto de lavado) con su cama, juguetes favoritos y un dispensador de comida interactivo. La asociación positiva con este espacio es crucial.

Seguridad antiescape: Dada la fuerte tendencia a huir por pánico, es vital asegurarse de que puertas, ventanas y rejas estén bien cerradas. Si sale a pasear, utilice un arnés fuerte o una correa doble, ya que el riesgo de fuga aumenta exponencialmente durante la pirotecnia.

Mitigación del ruido y ayudas complementarias

La sensibilidad auditiva de los perros es un factor de mucho riesgo. Mientras que el umbral de dolor humano está alrededor de los 120 decibeles (dB), un oído canino puede ser afectado por sonidos de hasta 190-200 dB, mucho más altos que la tolerancia media, según American Kennel Club.

Consejos para el ruido:

Puede poner música clásica o ruido blanco (ventilador, extractores, televisión a volumen alto) para camuflar las detonaciones externas. La música con ritmos constantes y bajos ha demostrado ser eficaz para relajar.

Actuar con calma: Aunque es natural querer consolarlo, un exceso de mimos en el momento del pánico puede reforzar el miedo. Acompáñelo con una actitud calmada y normalice la situación, su tranquilidad es su mejor apoyo.

Acompáñelo con una actitud calmada y normalice la situación, su tranquilidad es su mejor apoyo. Evite regañar o castigar al perro por sus reacciones de pánico (temblores, ladridos o búsqueda de refugio). Esto solo incrementará su ansiedad.

Para casos de ansiedad moderada a severa, existen ayudas complementarias que deben ser consultadas con un profesional. También, puede ser bueno ayudarse con:

Feromonas: Estas pueden enviar un mensaje de seguridad y calma. No son medicamentos. Tienen diferentes presentaciones como pueden ser en difusor, collar y/o spray.

Chalecos Antiestrés: Estos aplican una presión suave y constante sobre el torso (similar a envolver a un bebé), lo que genera una sensación de seguridad en el sistema nervioso.

Nota: Es importante que nunca administre medicamentos, sedantes o ansiolíticos sin una consulta veterinaria previa. Lo mejor es hablarlo con su veterinario de confianza, ya que algunos tranquilizantes pueden inmovilizar a su perro o no sabemos la reacción que esto pueda generar. Pero un veterinario o etólogo puede prescribir la medicación adecuada o recomendar terapias de desensibilización sonora y cuidado para su peludo.