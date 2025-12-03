Gustavo Bolívar aseguró que la izquierda no puede celebrar la encuesta porque si la derecha se une estarían por encima

A través de las redes sociales se conoció un video en el que se observa a Gustavo Bolívar, quien se retiró de la contienda electoral para apoyar la campaña de la izquierda con Iván Cepeda, en el que hace un análisis de los resultados de la última encuesta de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio.

Bolívar aseguró que según esos resultados, en los que aparece Iván Cepeda en primer lugar, que si la derecha se une tiene todo para ganar las próximas elecciones presidenciales.

Gustavo Bolívar está alerta porque si la derecha se une le gana a la izquierda

“Esta suma me da superior a lo que tenemos nosotros, me da 38,7 % o sea que no podríamos celebrar así alegremente porque nuestra suma de las personas, de todo este espectro que estamos viendo en esta pantalla, que pudieran traerle votos a Iván Cepeda en primera vuelta, me suma 36,2, el centro como repito 18, desinflado, y la derecha, sumando estos candidatos, o sea que si la derecha se uniera completamente me da 38,7″, dijo Bolívar.

Además, agregó que definitivamente si todos los aspirantes a la presidencia de la derecha decidieran unirse entonces ganarían.

“Veo personas como Vicky que no se uniría con Abelardo De La Espriella, por ser un tipo que ha defendido mafiosos, que ha mantenido el régimen en Venezuela. Entonces, habría que restar esto, pero igual cuando uno se retira, no es que esos votos sean de uno. Vicky puede decir ‘no, yo no apoyo a ese tipo’. Pero, sus votantes sí se van porque no quieren a Petro”, explicó Bolívar.

Por lo anterior, Bolívar insistió en que al sumar todos los resultados de Derecha, le da “38,7 versus el 36,2. Podríamos hablar que es un empate técnico realmente, pero ellos podrían estar dos puntos por encima se se unieran completamente”.