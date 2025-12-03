Atención: registran fuerte incendio en la comuna 4 de Soacha

En la tarde de este miércoles 3 de diciembre, se registró un fuerte incendio en el municipio de Soacha, Cundinamarca. La conflagración ha sido de tal magnitud que se ve desde varias partes del municipio e incluso desde el sur de Bogotá.

Por ahora, varios medios de comunicación han señalado que por lo menos 19 menores de edad han resultado afectados.

El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca aún no ha publicado su balance oficial de lo ocurrido, pero señaló que el incendio ya fue totalmente controlado.

Entre tanto, se conoció que cerca de 25 familias de Soacha están requiriendo apoyo de la comunidad debido a que 16 viviendas quedaron en “pérdida total”, según datos de la Alcaldía.

En efecto, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, aseguró que los equipos de emergencias del municipio estuvieron atendiendo el incendio durante varias horas.

“Nuestro equipo de Gestión del Riesgo ya realizó 14 caracterizaciones para entregar las ayudas humanitarias que necesitan en este momento. Hemos brindado atención a 17 personas, de las cuales 6 fueron trasladadas a centros médicos. La emergencia dejó afectadas a 28 personas adultas, 2 adultos mayores y 19 menores”, indicó el mandatario local.

En desarrollo...