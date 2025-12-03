Aberrante: capturan a un hombre que le proponía retos sexuales a menores de edad para grabarlos y vender su contenido

Captura de un hombre señalado de proponer retos sexuales a menores de edad para grabar y vender el contenido.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a un hombre señalado de proponer retos a menores de edad para inducirlos a realizar actividades de tipo sexual, obtener registros de los abusos a los que eran sometidos y posteriormente comercializar el contenido, en hecho ocurridos en Cúcuta (Norte de Santander), entre 2021 y 2025.

Las investigaciones indican que el hoy procesado habría compartido por sistemas de mensajería instantánea algunas de las exigencias de tipo sexual con la hermana de su compañera sentimental y, en medio de amenazas, obligado a cumplirlas y enviarle fotografías y videos como evidencia.

Posteriormente, contactó al primo de la víctima, también menor de edad, y presuntamente de manera forzada lo involucró a diferentes vejámenes sexuales.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que, en algunas oportunidades, los retos consistían en promover encuentros íntimos entre las dos víctimas; y en otras ocasiones les pedía acceder a los propósitos sexuales de adultos. De cualquier manera, les solicitaba material audiovisual y las intimidaba para no compartirlo.

Por todo lo anterior, una fiscal de la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) imputó al señalado agresor los delitos de actos sexuales con menor de 14 años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acceso carnal violento, las tres conductas agravadas; además de proxenetismo con menor de edad, pornografía, uso de menores para cometer delitos, extorsión y concierto para delinquir en concurso homogéneo y heterogéneo.

Los cargos no fueron aceptados por el procesado, que deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.