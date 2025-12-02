Pese a 17 anotaciones y flagrancia: juez dejó en libertad a conocidos ladrones de vehículos capturados en Ciudad Bolívar

Un operativo policial en el sur de Bogotá quedó opacado por una decisión judicial que ha generado profundo desconcierto entre las autoridades y la ciudadanía. Dos hombres, capturados en flagrancia tras el hurto de un vehículo y que juntos acumulaban un historial de 17 anotaciones judiciales, fueron puestos en libertad por un juez de control de garantías.

(Lea también: ¿Vuelve la rumba hasta las 5 de la mañana a Bogotá?: esto diría un borrador de la Alcaldía)

El suceso se originó en el sector de San Francisco, en la localidad de San Cristóbal, donde los delincuentes, actuando a mano armada, intimidaron y obligaron al conductor de una camioneta a entregar las llaves. Tras consumar el robo, los presuntos asaltantes huyeron en el automotor.

La alerta oportuna permitió a los uniformados de la Policía Nacional, adscritos al CAI Perdomo de Ciudad Bolívar, interceptar el vehículo reportado como hurtado sobre la Avenida Villavicencio. Al verse encerrados por las autoridades, estos intentaron escapar a pie, pero su intento fue fallido por la reacción de la patrulla y la intervención de los residentes del sector, quienes colaboraron en la persecución y retención.

Los presuntos delincuentes fueron golpeados, lo que obligó a las autoridades a trasladar a uno de ellos a un centro médico para recibir asistencia, sin que esto interrumpiera el proceso de judicialización.

Durante la verificación de antecedentes, las autoridades descubrieron el historial criminal que convierte a los capturados en delincuentes “reconocidos” y con reincidencia. Entre ambos, sumaban 17 registros judiciales por una amplia gama de delitos.

Uno de los hombres presentaba siete anotaciones por hurto calificado, violencia intrafamiliar, lesiones personales y constreñimiento. Su acompañante registraba 10 anotaciones por hurto, falsedad marcaria, lesiones personales y tráfico de estupefacientes.

La decisión judicial

Sin embargo, tras ser puestos a disposición de la Fiscalía, un juez de control de garantías tomó la decisión de dejarlos en libertad durante la audiencia de legalización de captura.

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, esta determinación resulta inexplicable, cuando se trata de reincidentes capturados en el momento justo del delito. La institución no ha recibido una explicación pública sobre los argumentos jurídicos que justificaron la liberación de dos hombres con tal registro.

Asimismo, la Policía destacó que, en lo corrido del año 2025 en Ciudad Bolívar se ha logrado la captura de más de 2.600 personas por diferentes delitos y la recuperación de 202 vehículos.

La institución ha reiterado la importancia de la colaboración ciudadana. Hacen un llamado a la comunidad para que, de manera oportuna, denuncien cualquier actividad delictiva y aporten información que sea clave para facilitar futuras capturas y procesos judiciales.

La Línea 123 se mantiene habilitada las 24 horas como canal directo para reportar cualquier situación que pueda poner en riesgo la tranquilidad y la seguridad de los habitantes de Bogotá.

Es importante destacar que la liberación de los individuos, si bien genera preocupación, no implica que hayan sido declarados inocentes. El proceso penal en su contra podría seguir en curso, y es la etapa de juicio la que definirá su responsabilidad definitiva en los hechos imputados.