Tras cuatro años del crimen de Mauricio Leal y su madre, aparece una libreta con extrañas frases

El pasado 21 de noviembre se cumplió cuatro años del crimen de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, quienes fueron asesinados por Jhonier Leal, el hermano del estilista y el hijo de la mujer. En las últimas horas volvió a ser noticia el hecho, ya que el programa Expediente Final del canal Caracol, reveló que los investigadores encontraron una libreta en la casa del peluquero asesinado.

Lea también: Encadenados y en un cambuche: Así encontraron a el hijo de Giovanny Ayala y su manager

Todo parece indicar que el hallazgo generó sorpresa debido a las frases extrañas que contenían los escritos. Igualmente, la libreta una vez más dejó entrever la mala relación que tenían ambos hermanos.

“Todo fue una farsa, te culturizas leyendo revistas que hablan de moda y pequeños secretos que rinden culto solo a tu cuerpo”, dice uno de los textos.

En otro apartado se lee: “Te llevo en el pensamiento, más no en el corazón” y “Ni la mano de un amigo que no fui, pues la culpa se disculpa, ahí viene la soledad”.

El señalado programa de Caracol Televisión interpretó el contenido de la libreta, bajo la opinión de criminólogo forense llamado Belisario Valbuena, quien al revisar profundamente las palabras, destacó que hay una carga emocional.

En ese sentido expuso dos probabilidades: que las frases fueron escritas por Jhonier Leal o que Mauricio haya sido el encargado pensando directamente en su hermano.

Crimen de Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández

Los hechos que ocurrieron hace cuatro años, estremecieron al país debido a la popularidad con la que contaba Mauricio Leal dentro de las personalidades colombianas. Además generó consternación por como fueron encontrados los cuerpos y la incógnita de si se trataba un suicidio o homicidio.

Finalemte tras dos años de investigación y recopilación de pruebas, un juez declaró en 2024 que Jhonier Leal hab¡ía sido el responsable del crimen, incluso fue señalado de alterar las pruebas.

De esta manera, Jhonier Leal fue condenado a más de 55 años de prisión.