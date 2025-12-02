Mujer murió tras caer de un octavo piso al norte de Barranquilla: Era una reconocida chef

Una fuerte caída desde el octavo piso de un edificio en Barranquilla alertó a las autoridades en la noche del 1 de diciembre. El hecho, registrado al norte de la ciudad, fue reportado por los vecinos de la zona, ubicada en el barrio Alto Prado, cuando la víctima cayó desde el balcón de su apartamento.

La persona, que falleció por las heridas del impacto, fue identificada como Lisette Malkun Zarur, una mujer de 55 años que se dedicaba a la gastronomía. Según información de El Heraldo, su madre habría afirmado que su hija sufría de depresión, lo que podría dar pistas de la razón tras su caída, que aún no ha sido definida por las autoridades.

¿Quién era Lissete Malkun?

El diario ya nombrado informó que Lisette Malkun era una reconocida chef barranquillera que se especializaba en la cocina árabe y de tradición. En sus redes sociales se mostraba promocionando sus servicios, que ofrecía de forma independiente, y se sabe que llegó a cocinar para figurar reconocidas, como el Pibe Valderrama.

En el grupo de Facebook Exalumnas del Saint Mary School, un colegio extinto de Barranquilla, se pronunciaron sobre su partida y enviaron condolencias a su familia: "Lamentamos profundamente la partida de Lisette Malkun. Su fallecimiento, tan inesperado y trágico, nos tiene con el corazón apretado y lleno de tristeza. A sus amigas del colegio, les enviamos toda nuestra fuerza y un abrazo enorme. Sabemos lo mucho que la querían, lo especial que era para cada una de ustedes y el vacío que deja su ausencia."

En la publicación, también expresaron: “A su familia, les hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias. Acompañamos su dolor y deseamos que encuentren un poco de consuelo en el amor, los recuerdos y la luz que Lisette deja en todos quienes la conocieron. Que su memoria siga viva en cada gesto, en cada risa y en cada historia que dejó detrás. Descansa en paz, Lisette.”