Los detalles de la llamada entre Trump y Maduro: el presidente venezolano habría pedido salir del país

Desde hace varios días la prensa internacional ha señalado que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, sostuvieron una conversación telefónica en la que el líder del régimen le hizo conocer a su homólogo norteamericano, la intención de abandonar el poder bajo unas condiciones. Así lo reveló en las últimas horas la agencia Reuters.

Es importante recordar que el pasado 28 de noviembre, el New York Times reveló detalles poco conocidos de la llamada entre los dos presidentes; incluso, el mismo Trump confirmó el diálogo declarando de la siguiente manera:

“No puedo decir si fue una buena o mala llamada, fue solo una llamada”.

Nicolás Maduro habría pedido condiciones para dejar el poder en Venezuela

Según Reuters esta conversación telefónica se dio el pasado 21 de noviembre y tuvo una duración menor a los 15 minutos. La agencia recalcó que fuentes cercanas le aseguraron que Maduro le dijo a Trump estar dispuesto a abandonar el poder bajo una serie de condiciones.

Entre esas y la más importante, es que tenga un tipo de amnistía junto con sus familiares. De esta manera el presidente venezolano pidió la eliminación de todas las sanciones que le tiene Estados Unidos y ponerle fin al caso que le tiene la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Igualmente, Maduro solicitó que Estados Unidos levantara todas las sanciones a 100 de sus funcionarios, vinculados por el gobierno Trump con tráfico de drogas y corrupción.

De esta manera, si el presidente norteamericano le aceptaba las condiciones, Maduro delegaría a su vicepresidenta bajo un gobierno interino mientras se realizan nuevamente elecciones presidenciales.

Sin embargo, Reuters reveló que Trump rechazó la gran mayoría de peticiones de Maduro, por lo que lo instó a abandonar Venezuela en una semana.

Se ha podido conocer que el plazo de Trump venció el 28 de noviembre, y que por esta razón es que autoridades norteamericanas declararon el espacio aéreo venezolano como cerrado.