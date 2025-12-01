“Yo no me alio con narcos pero tú sí”: Petro le responde a Uribe tras señalarlo a él y a Cepeda, como aliado de Maduro

La contienda electoral prende motores de cara a las elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo en 2026. Al respecto, desde el Centro Democrático han realizado foros en los que sus precandidatos han dado a conocer sus propuestas en temas de seguridad, salud y economía.

En el preámbulo de un conversatorio, el expresidente Álvaro Uribe tuvo palabras para el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda​, señalándolos de mentirosos respecto a las políticas que tuvo sus dos gobiernos.

Uribe declaró que en el gobienro Petro, ha habido “derroche”, aseguró según él, que querían llevarse las pensiones de los colombianos.

Desde la cuenta del Centro Democrático publicaron las declaraciones del expresidente escribiendo.

“El presidente Petro y su candidato le deben respuestas al país. Han sido aliados de la narcodictadura de Maduro, responsables del desastre en salud y del éxodo de miles de jóvenes al exterior.Presidente Petro, usted y su candidato Cepeda mienten: durante el gobierno de Álvaro Uribe se desmovilizaron 53 mil hombres entre paramilitares y guerrilleros, y 1.200 criminales fueron extraditados por narcotráfico”.

Al respecto y ante los señalamientos, Petro respiondió también en su cuenta de “X” (antes Twitter).

“Yo no me alio con narcos pero tú sí Uribe, y está probado y recontra probado, así Trump te invite a la casa blanca. No sirve que emborrachen al delegado de Trump en Colombia que no habla con Trump sino con Rubio. Lo llenan de caballos de paso fino y aguardiente y salsa en sus haciendas de Rionegro, pero el hombre ingenuo no sabe que los caballos y las haciendas que admira se compran con dinero de la cocaína que dicen que están frenando con misiles”.

Petro continúo:

“Tu alianza con los narcoparamilitares mató decenas de miles de personas. Una era de terror que no debe volver jamás. Todos los asesinados eran gente humilde y trabajadora, dejaste que matarán un pedazo de Colombia Ojalá el cerebro de Trump reaccionara para ver cuánto engaño lo rodea”.

El mandatario siguió refiriéndose a la tensa relación con Estados Unidos.

“Están a punto de llevarle narcoterroristas de verdad a su casa mientras él golpea a quienes de verdad queremos acabar con las mafias. No existe una democracia mafiosa, eso es un contrasentido, democracia es el poder del pueblo y no el poder de las mafias armadas y asesinas. “Schifos” en grupos armados, o bandolas de la podredumbre del capitalismo".