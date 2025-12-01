“Uribe terminará escogiendo a Fajardo”: Así reaccionaron Petro y los candidatos a la presidencia frente a los resultados de encuesta de Invamer

Ante la publicación de los resultados de la más reciente encuesta de Invamer, que mostró la intención de voto de los colombianos, los candidatos y partidos políticos ya han empezado a opinar y planear estrategias para posicionarse con los votantes. El sondeo, revelado ayer, 30 de noviembre, presentó a Iván Cepeda como el favorito para llegar a la presidencia, con un 31,9 %. En la lista le siguen Abelardo de la Espriella, con 18,2 %, y Sergio Fajardo con 8,5 %.

Así se ve la tabla con la intención de voto para los 30 precandidatos, de los cuales 22 tienen menos de dos puntos porcentuales.

Resultados de la encuesta Invamer. Estos serían los resultados en primera vuelta según el sondeo. (Caracol TV y Blu Radio.)

Los comentarios de Petro

Durante una jornada llena de publicaciones del presidente Gustavo Petro en X, varios de sus posts estuvieron dedicados a la encuesta, sobre la cual celebró algunos resultados e incluso se atrevió a hacer predicciones.

“Jajjaal. Si vuelve a elegirse el proyecto democrático, Bolívar vivirá en los corazones de todas y todos los colombianos. Romperemos las cadenas y abriremos las oportunidades aún más para el pueblo”, dijo Petro, celebrando el resultado de Iván Cepeda.

Por otro lado, se aventuró a vaticinar las jugadas políticas frente a una posible segunda vuelta, afirmando que “Uribe terminará escogiendo a Fajardo, su última opción. Fajardo verá que hace con su conciencia. Pero lo que debe aparecer es un pueblo poderoso que no quiera que lo manejen riquillos mafiosos apoderándose del estado, porque ya desataron un genocidio imperdonable”.

Pocos candidatos se han pronunciado

Entre los tres favoritos, Abelardo de la Espriella es el único que se ha pronunciado sobre los resultados del sondeo. En la mañana de hoy, 1 de diciembre, habló en la W Radio de su posición en la tabla. “Hay varias encuestas que me dan a mí como ganador contra Cepeda en segunda vuelta. Yo estoy seguro que si la gente de centro tiene que escoger entre un empresario exitoso y una persona que destruye el país y es más de cómo estamos ahora. Yo creo que ellos votarían por mi”, dijo el abogado.

Vicky Dávila, quien está en sexto lugar con 3,7 %, arremetió contra Cepeda y reafirmó las intenciones de su campaña: “Nos toca ponernos las pilas. Iván Cepeda no puede ser el nuevo presidente de Colombia. Esa tragedia no puede ocurrir en nuestro país. Claro que lo vamos a lograr”.

“Al caballo que sale de atrás no lo ataja nadie” dijo Santiago Botero, el empresario que se posiciona en el noveno lugar, celebrando su crecimiento. De ahí en adelante, muchos candidatos no han dicho nada sobre la encuesta.

La queja de Daniel Quintero

Sin embargo, uno que si salió a rechazar el sondeo, contratado por Blu Radio y Caracol TV, fue Daniel Quintero, cuya aspiración está en vilo por la sanción de seis meses de inhabilidad impuesta por la procuraduría.

“Invamer me excluyó de la encuesta violando la ley y a pesar de que según la última encuesta estoy entre los 5 primeros. ¿Es acaso Invamer un Juez de la república para decidir si podré o no participar?“, alegó Quintero, que posiblemente no pueda lanzarse a la presidencia pese a que anunció que apelará la decisión del Ministerio Público ante el Consejo de Estado.



