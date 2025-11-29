Abuela se vuelve viral tras bailar en TransMilenio con un grupo de jóvenes y el conductor no se quedó atrás

El Sistema de Transporte Masivo de Bogotá, más conocido como TransMilenio se ha convertido en una de las principales herramientas de movilidad para los ciudadanos de la capital colombiana. Motivo por el cual termina siendo el foco de polémicas, críticas, pero también de inesperados momentos que generan risas en las redes sociales.

Uno de los más recientes tuvo como protagonista a una abuelita, quien se movilizaba en una de las rutas de TransMilenio, pero en medio de este recorrido y como es costumbre, unos jóvenes subieron al articulado para demostrar su talento en la música, buscando conectar con los pasajeros y aunque algunos ignoraron esta situación, la abuela no dudó en disfrutarse el momento.

Mientras que el joven lanzaba algunas rimas, la abuela se paró de su silla y posteriormente buscó seguir el ritmo del artista, contando con el apoyo del resto de los pasajeros presentes y por supuesto, del cantante, quien prendió y apagó las luces. Tanto así que uno de ellos, terminó grabando este momento, que horas más tarde fue compartido en las redes sociales, alcanzando una amplia viabilidad y un sinfín de comentarios en los que se lee:

“Y el conductor de TransMilenio la dio toda con las luces”, “Bogotá core”, “Envidió las rodillas de esta señora”, “Qué chimba, prefiero ver esto y no ofensas, intolerancias y delincuencias”, “Eso Doña Carmen”, “Te amo, Bogotá”.