Este sería el aumento en pesos del Salario Mínimo en Colombia: ya empezaron las negociaciones

El aumento del Salario Mínimo para el 2026 empezó su discusión entre el Gobierno Nacional y las centrales obrares, buscando llegar a un acuerdo de cara al próximo año. Ahora bien, las negociaciones no empezaron de la mejor manera ya que desde Fenalco aseguraron que no harán parte de la mesa de negociación. Pese a esto, se habría filtrado el monto en pesos de cuánto será el aumento.

Actualmente el salario mínimo es de $1.423.500 pesos y desde el Gobierno Nacional han manifestado la intención de dejarlo en por lo menos $1.800.000 pesos. El propio Armando Benedetti, ministro del Interior, aseguró que esa es la intención del Estado, pero la realidad sobre cuánto será el aumento está lejana a poderse lograr.

Por su parte, los representantes de los trabajadores aseguran que el aumento no puede ser menor al 10%, teniendo en cuenta la inflación y el considerable aumento del costo de vida en el país. La postura de los empresarios es que un aumento superior al 7% desestabilizaría la economía a nivel nacional.

En números, la propuesta de los trabajadores busca un aumento de $142.250 pesos; la propuesta de los empresarios estaría buscando un aumento no superior de los $99.645 pesos. Una propuesta adicional que está sobre la mesa es la del gremio sindical, quienes buscan un incremento al rededor de los $284.700 pesos, lo que se entiende en un incremento de alrededor el 20%.

Sumado a esto, se espera que el auxilio de transporte también tenga un aumento de cara al 2026, ya que es una parte fundamental y complementaria del Salario Mínimo de gran parte de los colombianos. Actualmente este subsidio está en $200.000 pesos, pero ante el venidero aumento del valor de los pasajes en los diferentes medios de transporte, también se buscará un aumento.

Fenalco confirmó que no se sentará a negociar el aumento del Salario Mínimo

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, informó la decisión por medio de un video en el que ataca la aspiración anunciada por el Gobierno Petro de conseguir un aumento salarial de dos dígitos: “Fenalco ratifica hoy su decisión de no participar en la mesa de concertación laboral durante el presente año. Esto debido a que el Gobierno ya tiene definida su carta de incremento del salario mínimo, lo cual no es serio con la comisión de concertación”.

Cabal dijo que la intención del Gobierno “pasa por encima” de los actores, los sindicatos, del gobierno y del mismo sector empresarial, y afirmó, con contundencia que asistir sería una “payasada” y que “el gobierno sabe lo que quiere hacer, tiene definida su carta que, además, es una carta populista”.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro arremetió contra la decisión de Fenalco: “Hablar nunca es perder tiempo. Si los trabajadores gana más, más ganan los comerciantes”.

En su publicación en X, Petro no solo atacó el retiro de la Federación sino también a su presidente, diciendo que sucedía “por poner gente que añora la esclavitud al frente de los gremios”