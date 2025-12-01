Se conoce video del momento exacto en que empezó la balacera en el intento de robo a joyería en Bucaramanga

El pasado sábado 29 de noviembre se pudo conocer de una fuerte balacera que ocurrió al interior de una joyería ubicada en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, en Bucaramanga, tras un intento de robo. El asalto causó pánico entre las personas que estaban en el lugar, ya que los ladrones fueron sorprendidos con disparos por personal de seguridad.

Los hechos dejaron un saldo de cinco personas capturadas por la Policía y dos hombres muertos, un asaltante y un oficial que se encontraba de civil y quiso detener el robo.

Precisamente, en las últimas horas se filtró un video captado por cámaras de seguridad, del momento exacto en que empezó la balacera, donde se observa cuando los delincuentes ingresan a la joyería y esperan el momento para amedrantar a los trabajadores y hurtar los objetos de valor.

Todo parece indicar que cuando se presentaba el robo, los trabajadores de la joyería habrían alertado al personal de seguridad del centro comercial, ya que en el video se muestra que la reja principal del establecimiento empezó a cerrarse.

En ese momento llegaron guardias de seguridad y un hombre irrumpe por un costado de la joyería disparando directamente a los asaltantes.