Salario mínimo: Fenalco anuncia que no hará parte de la mesa de concertación salarial para 2026

El presidente de Fenalco anunció que la federación no hará parte de la mesa de concertación del salario mínimo.

Hoy, 1 de diciembre, comienza oficialmente la discusión del salario mínimo, el espacio en el que diferentes agremiaciones y entidades gubernamental se reúnen para pactar el monto mínimo que deben recibir los colombianos en su lugar de empleo. Sin embargo, por diferencias con el Gobierno, la Federación Nacional de Trabajadores (Fenalco) acaba de anunciar que no hará parte de la mesa de concertación.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, informó la decisión por medio de un video en el que ataca la aspiración anunciada por el Gobierno Petro de conseguir un aumento salarial de dos dígitos: “Fenalco ratifica hoy su decisión de no participar en la mesa de concertación laboral durante el presente año. Esto debido a que el Gobierno ya tiene definida su carta de incremento del salario mínimo, lo cual no es serio con la comisión de concertación”.

Cabal dijo que la intención del Gobierno “pasa por encima” de los actores, los sindicatos, del gobierno y del mismo sector empresarial, y afirmó, con contundencia que asistir sería una “payasada” y que “el gobierno sabe lo que quiere hacer, tiene definida su carta que, además, es una carta populista”.

El presidente de Fenalco terminó aseverando que “un incremento de dos dígitos, dos veces más que la inflación, no tiene sentido para Colombia”, y aseguró que la inflación subiría de aumentar el salario mínimo en dos dígitos.

La reacción de Petro

El presidente Gustavo Petro arremetió contra la decisión de Fenalco: “Hablar nunca es perder tiempo. Si los trabajadores gana más, más ganan los comerciantes”.

En su publicación en X, Petro no solo atacó el retiro de la Federación sino también a su presidente, diciendo que sucedía “por poner gente que añora la esclavitud al frente de los gremios”.