“No vive sabroso”: Petro habló de Verónica Alcocer y aseguró que no ha podido viajar a ver a sus hijas

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre el destino de su expareja Verónica Alcocer, quien en la actualidad se encuentra viviendo en la ciudad de Estocolmo, Suecia. A través de su cuenta oficial en la red social X, el primer mandatario cuestionó duramente a la prensa sueca por lo que consideró como una “persecución”.

En respuesta a un video de la periodista Juanita Gómez, Petro sostuvo que Verónica Alcocer no vive rodeada de lujos, sino en un apartamento de 40 metros cuadrados. Además, señaló que su hija menor se encuentra con ella.

“No vive sabroso, ninguna madre vive sabroso cuando se le impide viajar para ver a sus hijas por decisión de un gobierno extanjero. Lo que se conoció de créditos es que solo hay uno con garantía de tres veces el valor del crédito y que pagan puntualmente, sin romper ninguna norma legal ni del banco. Son clientes de él desde hace décadas y no tiene nada que ver ni conmigo ni con la persona que usted critica, ni con mis hijos”, indicó el primer mandatario.

En su trino, se refería a la inclusión de Verónica Alcocer en la Lista Clinton. Ella, el primer mandatario, su hijo mayor, Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en esa lista negra por su supuesto apoyo al narcotráfico. Esto ha afectado profundamente sus finanzas, pues los bancos podrían ser sancionados si les facilitan realizar transacciones y, con ello, tienen dificultades para hacer pagos y desplazarse entre países.

Así mismo, cuestionó duramente las acciones de la prensa sueca frente a su hija menor. Incluso, advirtió que hubo una “persecución” contra ella y señaló que no son prácticas legales en territorio sueco. “Es impulsada solo por la persecusión que yo mismo experimento como presidente de Colombia (SIC)”, puntualizó el primer mandatario.

Andrea Petro también criticó que invadieran la privacidad de su familia

Pero el presidente Gustavo Petro no fue el único miembro de su familia que arremetió contra los críticos que han cuestionado la vida que lleva Verónica Alcocer en Suecia.

También a través de su cuenta en la red social X, otra de sus hijas, Andrea Petro, cuestionó estos señalamientos.

“¿Qué les pasa por la cabeza? Resulta inconcebible la falta de humanidad. Es lamentable que utilicen a una niña para continuar atacando, de manera tan baja y personal, aquello que no han logrado desacreditar", comentó Andrea Petro sobre un trino que había hecho la directora del diario El Colombiano, Luz María Sierra.

Pero los periodistas no han sido los únicos que han cuestionado la vida personal de Alcocer en Suecia. La Oposición también ha señalado que el presidente Petro supuestamente ha mentido sobre la realidad de su expareja en Suecia.