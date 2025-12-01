¿Qué pasará con los clientes de Scotiabank Colpatria tras el nacimiento de DAVIbank?

Aprobaron la fusión Davivienda y Scotiabank en una sola entidad ¿Qué cambia para los usuarios?

Este lunes se dio a conocer oficialmente la unión entre Scotiabank Colpatria y Davivienda, que dio nacimiento a la nueva entidad bancaria llamada DAVIbank. La noticia llama la atención por cómo quedará el ecosistema de bancos en el país.

De esta manera, Davivienda Group asumió el control de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá, igualmente Scotiabank adquiere una participación del 20% en Davivienda Group; en ese sentido, el holding tendrá alrededor de 29 millones de clientes y según confirmaron desde la compañía.

¿Qué pasará con los clientes de Scotiabank Colpatria?

Para Javier Suárez, actual presidente de Davivienda y Jorge Rojas, designado para DAVIbank, quienes tenían sus productos con Scotiabank Colpatria no habrá cambios significativos, ya que todos los procesos serán automáticos y no tendrán que hacer ningún trámite. Es así como sus tarjetas débito y crédito seguirán funcionando sin ninguna novedad.

Por otro lado, los directivos hicieron hincapié en que los usuarios ahora tendrán mayor número de cajeros disponibles para retirar dinero. Esto debido a que los 700 cajeros que tenía Scotiabank le sumarán 2.100 de Davivienda.