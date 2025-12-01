Pico y placa los sábados: Galán reveló nuevos detalles sobre la medida y la fecha en la que entrará en vigencia

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aclaró las especulaciones sobre el comienzo de la nueva medida de pico y placa para los vehículos no matriculados en la capital. Galán mencionó que la implementación de esta medida regulatoria para los vehículos no matriculados en la ciudad no iniciará el primer día de 2026, sino que se implementará durante el primer semestre de ese año.

“Nosotros desde el principio dijimos que esa medida entra el primer semestre, no necesariamente el primer día, porque eso requiere un proceso”, anunció Galán a los medios hoy, primero de diciembre.

La política a la que se refiere el alcalde implica restringir la circulación de vehículos matriculados fuera de Bogotá dos sábados al mes y aumentar el costo del pico y placa solidario. La aclaración de Galán establece un plazo más realista y busca preparar a la ciudadanía para una transición ordenada en la capital colombiana.

El horario de esta restricción será únicamente para los sábados, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., igual al que existe entre semana, pero solo se aplicará para vehículos matriculados fuera de la ciudad. Es decir, los sábados que tienen una fecha de día par tendrán restricción las placas que finalizan con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que los sábados con una fecha de día impar tendrán restricción las placas con los dígitos 6, 7, 8, 9 y 0.

Asimismo, la Administración Distrital mencionó que “esta regulación tendrá una fase transitoria pedagógica, en la que se llevarán a cabo actividades de comunicación, acompañamiento pedagógico y control a la implementación de la medida, para garantizar su comprensión y adopción por parte de los usuarios”.

¿Por qué se va a implementar el pico y placa los sábados en Bogotá?

La razón de la implementación de esta medida es que desde el 2012 hay una caída en la participación de vehículos nuevos matriculados en Bogotá y “el parque automotor que circula en la ciudad sigue aumentando cada año, los vehículos nuevos matriculados en la capital no han crecido al mismo ritmo, sino que por el contrario se han reducido”, según Galán.

La Alcaldía de Bogotá informó que cada “sábado circulan más vehículos que entre semana y los usuarios realizan más viajes asociados a motivos como visitar a alguien, recreación, compras y comer/tomar algo, a diferencia de un día típico entre semana donde los viajes se concentran en dos picos en la mañana y la tarde asociados a ir a trabajar o estudiar”.

Con esto, buscan que la medida reduzca los altos índices de congestión vehicular que experimentan los capitalinos durante los sábados. Con la implementación de la medida, Bogotá estima que dejarían de circular alrededor de 85.000 autos, camionetas y camperos.

Se esperan las declaraciones de Carlos Fernando Galán después de la reunión prevista para este miércoles con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y con otros alcaldes. El alcalde señaló que buscarán “dialogar en general las circunstancias, buscando trabajar conjuntamente por la equidad y por la corresponsabilidad”.