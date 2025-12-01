Prepárese para cortes de agua en varias localidades de Bogotá entre el 2 y 4 de diciembre

Para garantizar la continuidad del servicio y prevenir daños mayores en las redes de distribución, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) realizará obras de reparación y mantenimiento entre el 2 y el 4 de diciembre de 2025.Debido a estas intervenciones, se programaron suspensiones temporales del suministro de agua en distintos sectores de la ciudad.
La EAAB explicó que estos trabajos permitirán reforzar la infraestructura, evitar emergencias futuras en tuberías y asegurar un servicio estable para todos los usuarios.
Cortes de agua programados para el martes 2 de diciembre
Chapinero
- Barrio: Las Acacias
- Área: Calle 70 a Calle 72 Bis, entre Carrera 1 (Av. Circunvalar)
- Hora: 9:00 a.m.
- Duración: 24 horas
- Trabajo: Empates de redes de acueducto
Puente Aranda
- Torremolinos
- Cra. 51 a Transv. 53, entre Av. 26 Sur a Diagonal 1 Sur
- 7:00 a.m. — 27 horas
- Empates de redes
- Autopista Muzú Oriental, Autopista Muzú, Autopista Sur, Remanso Sur
- Transv. 35 a Cra. 51, entre Diag. 16 Sur a Calle 42 Sur
- 7:00 a.m. — 27 horas
- Relocalización de válvula
- Alquería La Fragua Norte
- Cra. 68 a Cra. 68A, entre Calle 37 Sur a Calle 37B Sur
- 10:00 a.m. — 24 horas
- Empates de redes
Fontibón
- Hospital de Fontibón, Guadual Fontibón
- Cra. 90 a Cra. 107, entre Diag. 16 y Calle 17
- 10:00 a.m. — 24 horas
- Cambio de hidrante y válvula
San Cristóbal
- Libertadores
- Calle 56 Sur a Diag. 58A Sur, entre Transv. 14 Este a Transv. 14D Este
- 10:00 a.m. — 24 horas
- Empates de redes
Kennedy
- Llano Grande, María Paz, Corabastos, Pío XII (sur de la Av. Calle 3)
- Diag. 3 a Calle 40B Sur, entre Av. Cra. 80 a Av. Cra. 86
- Av. Calle 3 a Diag. 2, entre Cra. 79A a Av. Cra. 80
- 10:00 a.m. — 24 horas
- Cierre a terceros
Cortes de agua programados para el miércoles 3 de diciembre
Usaquén
- San Cristóbal Norte, Santa Teresa
- Cra. 8A a Cra. 9, entre Calle 163A a Calle 170
- 8:00 a.m. — 24 horas
- Instalación de válvula
- Escuela Militar, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental
- Cra. 7 a Cra. 15, entre Calle 100 a Calle 116
- 10:00 a.m. — 24 horas
- Empates de redes
Suba
- La Chucua, Potrerillo, Costa Azul, El Poa, Las Flores, Villa Elisa
- Cra. 92 a Cra. 104, entre Calle 132A a Calle 145
- 8:00 a.m. — 24 horas
- Instalación de válvula
Antonio Nariño
- Policarpa, Sevilla, Complejo Hospitalario San Juan de Dios
- Calle 1 a Calle 5 Sur, entre Cra. 10 a Cra. 14
- 7:00 a.m. — 24 horas
- Empates de redes
Puente Aranda
- Primavera
- Calle 3 a Calle 6, entre Cra. 36 a Cra. 42
- 8:00 a.m. — 24 horas
- Empates de redes
Rafael Uribe Uribe
- Tunal
- Transv. 14 a Cra. 25A, entre Calle 42 Sur a Calle 48C Sur
- 7:00 a.m. — 27 horas
- Empates de redes
San Cristóbal
- Vitelma, Buenos Aires
- Cra. 1C Este a Cra. 8 Este, entre Calle 10 Sur a Calle 6 Sur
- 10:00 a.m. — 24 horas
- Empates de redes
- Montebello, Córdoba, Bello Horizonte
- Calle 24A Sur a Calle 32A Sur, entre Cra. 2 a Cra. 4 Este
- 10:00 a.m. — 24 horas
- Mantenimiento preventivo
Municipio de Gachancipá
- Vereda Gaucha
- 10:00 a.m. — 24 horas
- Mantenimiento correctivo
Cortes de agua programados para el jueves 4 de diciembre
Suba
- Canódromo, Prado Veraniego Sur
- Cra. 45 a Cra. 56, entre Calle 127 a Calle 129
- 8:00 a.m. — 24 horas
- Instalación de válvula
Kennedy
- Provivienda Oriental
- Av. Calle 8 Sur a Calle 26 Sur, entre Av. Cra. 68 a Cra. 71D
- 7:00 a.m. — 27 horas
- Empates de redes
- Hipotecho Occidental, Hipotecho, Igualdad
- Calle 3 a Calle 8 Sur, entre Cra. 68 a Cra. 72
- 8:00 a.m. — 24 horas
- Empates e instalación de válvula
San Cristóbal
- Hoya San Cristóbal, Ramírez, Buenos Aires, La María, Vitelma, Santa Ana Sur, San Cristóbal Sur, Monte Carlo, Las Mercedes, San Blas I y II, San Pedro, Santa Inés Sur
- Transv. 1 Este a Cra. 10 Este, entre Calle 8 Sur a Calle 28 Sur
- 10:00 a.m. — 24 horas
- Mantenimiento preventivo
Bosa
- Alameda del Parque, Carlos Albán, Charles de Gaulle, El Palmar, Israelitas, José María Carbonel, Despensa, Nueva Granada, Villa Anny II, Villas del Velero
- Cra. 77G a Transv. 79D, entre Calle 69B Sur a Diag. 73F Sur
- 10:00 a.m. — 24 horas
- Cierre a terceros
¿Cuáles son las recomendaciones
- Llenar el tanque de reserva antes del inicio del corte.
- Si almacena agua, consúmala antes de 24 horas.
- Priorizar el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- Solicitar carrotanques (solo clínicas, hospitales y zonas de alta afluencia) a la Acualínea 116.
