Petro publicó extenso mensaje en inglés para reclamar porque bajó 300.000 seguidores en X

El presidente Gustavo Petro, a través de un extenso mensaje en inglés en su cuenta de X, reclamó porque ha perdido durante las últimas semanas cerca de 300.000 seguidores. En esta publicación hace una mezcla de política, religión, geopolítica, democracia y soberanía de datos, para advertir por lo que considera sería una forma de censura global y le pidió explicaciones públicas a la plataforma X.

La publicación es una denuncia directa contra X, porque estaría limitando el alcance de su voz en el escenario global.

El reclamo de Petro porque perdió cerca de 300.000 seguidores durante dos semanas

Petro aseguró que solo en esta plataforma ha perdido esa cantidad de seguidores, en comparación con otras redes que por el contrario el crecimiento es estable.

“Miré el comportamiento de mis seguidores en esta plataforma X y lo comparé con otras redes en las que estoy presente. Solo en X mis seguidores han disminuido. En todas las demás redes están aumentando. La caída supera los 300.000 y continúa”, dijo.

El presidente indicó que hizo la consulta y que le respondieron que: “pregunté por qué, y la respuesta fue que están eliminando “bots”, lo cual, de ser cierto, agradezco a los administradores de esta plataforma. Pero creo que esto debería comunicarse públicamente".

Petro insistió en que la desaparición masiva de cientos de miles de perfiles seguidores pueden ser censura a sus pensamiento.

“La desaparición masiva de cientos de miles de perfiles seguidores de mi cuenta X también puede ser una censura a mis pensamientos y posiciones, que se han construido en torno a la idea de una democracia global, de una humanidad libre para llevar su misión de vida al universo, de las luchas contra la opresión de los pueblos y de los individuos, de la lucha contra el genocidio en Palestina y ahora en Sudán, de la lucha contra los asesinatos patrocinados por el Estado y promovidos en el Caribe, y contra la invasión de naciones".

EL mandatario de los colombianos aseguró que la pérdida de los miles de seguidores ha sido en dos semanas, lo que considera es muy poco tiempo y de forma extraña.

“En tan solo dos semanas, cientos de miles de seguidores han desaparecido de forma extraña, aniquilados de golpe, todos a la vez, en días concretos, de una red que he construido a lo largo de 15 años a través de mi trabajo personal, mis reflexiones y mis luchas. Quienes han accedido libremente a estas publicaciones, ya sea para criticarme, apoyarme o buscar información, no pueden ser excluidos por motivos ideológicos o prejuiciosos por los propietarios de X”, puntualizó.