Bogotá se tiñó de blanco: Impresionantes imágenes de la fuerte granizada que cayó este domingo

Granizada en Bogotá domingo 30 de noviembre de 2025. ( Foto: captura de video)

Este domingo, 30 de noviembre, se registraron fuertes lluvias que estuvieron acompañadas por una tremenda granizada que tiño de blanco a Bogotá y a municipios vecinos como La Calera. Varios sectores se afectaron con inundaciones que impactaron negativamente la movilidad. A través de las redes sociales se conocieron las imágenes de la granizada.

“No estamos en Europa, estamos en la Calera. Llovió como un pu***”, dice un señor que grabó uno de los videos que circulan las redes sociales.

Impresionante granizada en Bogotá y la Calera

“En las últimas horas, fuerte granizada ha provocado inundaciones en La Calera. Varios videos captado por un ciudadano muestra la gravedad de la situación, con el agua entrando a locales comerciales donde las personas buscaban resguardo. También se observa el granizo en los campos verdes del municipio”, reportó la cuenta Pasa en Bogotá, en donde se compartieron los videos del fuerte aguacero que generó inundaciones.

Las inundaciones se mantienen sobre la carrera 7 según reportó Bogotá Tránsito:

"Debido a las fuertes lluvias, se presentan inundaciones en: Carrera 7 con Calle 232 - Carrera 7 con Calle 193 ¡Se recomienda transitar con precaución sobre esta zona!“, indicó la cuenta de X.

A esta hora las lluvias disminuyen en la ciudad. Las precipitaciones permanecen en: