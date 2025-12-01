Medio británico alerta por el uso de drones mortales por parte de grupos armados ilegales en Colombia

Los drones se han convertido en una potente arma de guerra en varios conflictos del mundo

Recientemente, la prestigiosa revista británica The Economist publicó un inquietante reportaje refiriéndose al uso de tecnologías bélicas en Colombia. Puntualmente, se refirió al uso de “drones mortales” por parte de grupos armados ilegales.

En su publicación, el medio de comunicación señaló que la Fuerza Pública colombiana ha estado bajo un asedio constante debido a los mútiples ataques con drones que ha recibido por parte de diversos grupos al margen de la ley.

Entre otros objetivos, The Economist informó que las milicias revolucionarias y los narcotraficantes han centrado sus ataques en bases militares, patrullas, comisarías y buques de las Fuerzas Armadas.

En el artículo, que ha causado revuelo nacional e internacional, también citaron al exsenador y exvicepresidente Humberto de la Calle.

"Las antiguas guerrillas intentaron mil veces conseguir misiles y nunca lo lograron. Esto nunca había sucedido en Colombia”, indicó De La Calle en el artículo de The Economist.

Entre otros factores que están agravando este fenómeno, el medio de comunicación británico mencionó el creciente mercado de drones a bajo costo que se importan con facilidad desde países como China. Estos elementos son modificados por los grupos armados ilegales

Gobierno Petro busca regulación de drones en Colombia

Ante el incremento del uso de drones para cometer atentados y ataques a la Fuerza Pública, el gobierno del presidente Gustavo Petro radicó un proyecto de ley con el fin de enfrentar este mercado ilegal.

Según señalaron en un comunicado de prensa conjuntos los Ministerios de Defensa y de las TIC, la iniciativa “define parámetros para el uso, tenencia, porte, transporte, vigilancia y control del uso de drones y sistemas anti-drones en Colombia. La iniciativa designa al Ministerio TIC como autoridad técnica estratégica para garantizar la estabilidad de las telecomunicaciones y prevenir interferencias en el espectro radioeléctrico”.

Entre otras cosas, revelaron que hubo un incremento del 138 % en los ataques con estas tecnologías en comparación al año pasado.

“Esta iniciativa es muy importante para la seguridad nacional y el uso del espectro. Hoy establecemos una protección al uso de los drones sin una reglamentación específica, en derecho. Para poder tener una mayor eficiencia, necesitamos reglamentar el uso del espectro radioeléctrico, algo que se realiza por diferentes bandas. Entraremos a regular este espacio, para que los aparatos que alcancen vuelo medio o alto tengan la licencia correspondiente. Con esta iniciativa definimos cómo se podría bloquear la frecuencia de los drones que estén siendo usados para fines maliciosos“, sostuvo el ministro de las TIC, Julián Molina.

Entre otras cosas, proponen aplicarles sanciones claras ante conductas que puedan amenazar la seguridad ciudadana o las redes de comunicación. Por ejemplo, planean imponer multas, decomisos y ejecutar suspensiones de actividades por el uso ilegal de estas. tecnologías.

“El Ministerio TIC enfatiza que la regulación proactiva del espectro y el control técnico de anti-drones son esenciales para proteger infraestructura crítica como torres de comunicación, aeropuertos y centros de datos frente a usos malintencionados”, concluyó el Gobierno Nacional en su comunicado.