Baldado de agua por tirar pólvora: la curiosa protesta de vecinos ante hombre que lanzaba petardos

Una jocosa escena se presentó en un un conjunto residencial de bello, Antioquia, mientras un hombre lanzaba pólvora desde la ventana de su apartamento. Sus vecinos se mostraban inconformes por su actitud que, según lo que mencionan en los videos, no les había dejado dormir, y celebraron cuando uno de ellos tomó cartas en el asunto.

Lee también: Salario mínimo: Fenalco anuncia que no hará parte de la mesa de concertación salarial para 2026

En diferentes grabaciones publicadas en redes sociales se ve como el hombre, en horas de la mañana, tira petardos desde su hogar, lo que afecta a sus vecinos por el ruido y el peligro que estos generan. en un momento, después de lanzar varios de estos artefactos, un habitante de un apartamento superior decide protestar ante el hecho lanzándole un baldado de agua.

En ese momento, se escucha como las personas de varias viviendas celebran la acción con gritos y aplausos, mientras el hombre que lanzaba la pólvora se esconde en su hogar cerrando una cortina que termina por caerse.

Once quemados en Antioquia durante la ‘alborada’

El suceso presentado en Bello se dio en el marco de la noche de la ‘alborada’, la costumbre paisa, extendida ya a otras ciudades, de lanzar pólvora a la medianoche del 1 de diciembre para dar la bienvenida al mes de la navidad. Esta tradición es fuertemente criticada por su impacto para los animales silvestres de compañía, las heridas que puede provocar y las molestias que genera para la población vulnerable o con problemas de salud.

Cifras dadas a conocer por las administraciones locales, revelan que se registraron 11 quemados en Antioquia durante la franja horario en que se realiza la alborada. Medellín fue el municipio del departamento con más quemados, registrando 7 casos en total. Lo siguió Nechí, con dos registros de este tipo, y los dos restantes fueron en Bello y Envigado.

Cabe aclarar que las autoridades contemplan la posibilidad de un subregistro, pues algunas personas pueden optar por no ir a centros asistenciales cuando sufren quemaduras por pólvora.