Aeronáutica Civil descartó que existan afectaciones en el espacio aéreo de Venezuela y pide respeto a las normas internacionales

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil emitió un comunicado para expresar que el espacio aéreo de Venezuela permanece completamente abierto, operativo y sin restricciones que comprometan la navegación aérea civil.

La entidad entregó un parte de tranquilidad y aseguró que no existe ninguna situación que afecte la seguridad operacional en ese territorio.

Aeronáutica civil dice que espacio aéreo de Venezuela está operativo

“En las últimas horas se han conocido pronunciamientos emitidos por un tercer Estado que no posee injerencia ni competencia soberana sobre el espacio aéreo venezolano, haciendo afirmaciones que no han sido coordinadas con la autoridad aeronáutica de este país. Este tipo de declaraciones, que están ajenas al marco normativo internacional, carecen de validez operativa y generan confusión en el sistema de aviación civil”, dijo la Aeronáutica.

La entidad recordó que, conforme al Convenio de Chicago y a los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), cualquier información aeronáutica que afecte un espacio aéreo solo puede ser emitida o validada por el Estado soberano responsable de ese territorio.

“Desconocer este principio constituye una vulneración directa a las normas que garantizan la integridad y coherencia del sistema aeronáutico internacional. La emisión de advertencias por parte de terceros sin esta coordinación introduce incertidumbre operacional, compromete la confiabilidad de la información aeronáutica y generar afectaciones a los usuarios que vulneran sus derechos y alteran la estabilidad regional del transporte aéreo”, agregó.

La autoridad aeronáutica colombiana se sumó al llamado de la Cancillería, reiterando que América Latina y el Caribe deben mantenerse como una zona de paz, cooperación y respeto a la soberanía. Asimismo, invitó a la OACI a convocar de manera urgente una reunión para abordar esta situación y preservar la continuidad operativa bajo los principios de su mandato.

“Subrayamos que la solución a la situación interna de Venezuela, incluyendo la consolidación de su democracia, debe ser producto exclusivo de sus fuerzas internas y de la voluntad de su pueblo. En cumplimiento de su misión de proteger la seguridad operacional y los derechos de los usuarios, la Aeronáutica Civil continuará monitoreando esta situación y reafirma la importancia del respeto absoluto a las normas internacionales que regulan la navegación aérea, fundamento esencial para un sistema seguro, confiable y coordinado en beneficio de todos los pasajeros”, puntualizó.