Tras muerte de bebé de 3 años Nueva EPS se pronunció y aseguró que no tienen registros de solicitudes

Este sábado, 29 de noviembre, se conoció el caso de un bebé de solo 3 años de edad mientras esperaba que la Nueva EPS, bajo el mando del gobierno del presidente Gustavo Petro, le autorizara un procedimiento durante dos meses. El hecho se registró en una clínica de Valledupar, según registró Noticias RCN.

La Nueva EPS se pronunció a través de un comunicado, en el que aseguró que en su sistema no existe ninguna solicitud para algún procedimiento.

A través de un comunicado entregado a PUBLIMETRO COLOMBIA, la Nueva EPS indicó que: “Lamentamos profundamente el fallecimiento del afiliado JMCG en una unidad de cuidado intensivo de Valledupar, mientras recibía atención médica especializada. El deceso se produjo por complicaciones multisistémicas derivadas de patologías de base”.

Además, referente a la denuncia de los padres en los que indicaban que se demoraron cerca de 2 meses a la espera de una autorización, indicaron que: “La EPS autorizó de manera inmediata la atención integral requerida, garantizando que se dispusiera de todos los recursos disponibles para su manejo. Tras la verificación en nuestros sistemas, confirmamos que no había procedimientos ni servicios pendientes por autorizar”.

Por su parte, fuentes cercanas le a la familia indicaron a PUBLIMETRO que “llevaban dos meses de estar esperando un HOME CARE y nunca lo aprobaron y la solicitud se la ayudaron a formular a través de la SIAU de la Alta Complejidad”.

PUBLIMETRO tuvo conocimiento sobre el estado de salud en la que se encontraba el bebé antes de fallecer, tenía “una insuficiencia respiratoria aguda asociada a sus secuelas neurológicas severas, lo que lo mantenía en alto riesgo y muy vulnerable a infecciones graves”.