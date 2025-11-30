Autoridades ordenaron evacuación inmediata de la población en el Volcán Puracé por incremento de actividad volcánica

El Comité Extraordinario de Manejo de Desastres emitió este sábado una recomendación urgente al municipio de Puracé, en el departamento del Cauca, solicitando la evacuación inmediata de la zona clasificada como de alto riesgo ante el incremento sostenido de la actividad volcánica. La alerta surge tras múltiples reportes sobre sismos, emisiones de gases y caída de ceniza, señales que evidencian una creciente inestabilidad del sistema volcánico.

Para leer:Video registró la impactante la actividad del volcán Puracé que se ha mantenido activo en estos días en Colombia

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en esta área vulnerable permanecen actualmente 70 personas, según los más recientes registros oficiales. La entidad aclaró que, aunque el Gobierno nacional está en plena coordinación de acciones, la orden de evacuación corresponde exclusivamente al municipio, en el marco de sus atribuciones y autonomía constitucional.

Comité de Desastres pide evacuar área vulnerable en Puracé ante inestabilidad del volcán

La UNGRD informó que el Gobierno nacional, las entidades operativas y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) han entrado en una etapa de alistamiento y preposicionamiento, preparando recursos y equipos para responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad. Asimismo, comunicó que una comisión técnica especializada ya se desplaza hacia la zona para reforzar el monitoreo y acompañar a las autoridades locales.

En paralelo, la entidad emitió una serie de recomendaciones de prevención dirigidas a las comunidades cercanas al volcán, instando a evitar cualquier acercamiento al cráter o a zonas catalogadas como de amenaza alta. También pidió a la ciudadanía utilizar tapabocas, proteger los ojos y la piel ante la caída de ceniza, y cubrir las fuentes de agua para evitar su contaminación.

La UNGRD enfatizó la importancia de consultar y seguir únicamente fuentes oficiales, como el Servicio Geológico Colombiano (SGC), las autoridades municipales y la propia unidad nacional, con el fin de evitar la difusión de información errónea que pueda generar pánico o confusión. Además, recomendó mantener preparado un kit de emergencias, elemento esencial para cualquier proceso de evacuación.

El panorama se tornó aún más crítico cuando el Servicio Geológico Colombiano anunció el cambio del nivel del volcán Puracé de alerta amarilla a alerta naranja, debido a un incremento notorio en su actividad interna. Según explicó la entidad, este comportamiento se caracteriza por el aumento en la ocurrencia y energía de los sismos asociados con la dinámica de fluidos al interior del volcán, así como por la persistente emisión de gases y ceniza a la atmósfera.

El SGC señaló que en los últimos días se han observado columnas de emisión que superan los 1.000 metros de altura, con dispersión hacia el noroccidente del edificio volcánico. Esta sismicidad superficial, concentrada en el interior del cráter, confirma una marcada inestabilidad en la dinámica del sistema volcánico de Los Coconucos, al cual pertenece el Puracé.

Con la alerta naranja en vigor y el riesgo en aumento, las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia, la prevención y la obediencia a las instrucciones oficiales, mientras se mantiene el monitoreo permanente del comportamiento del volcán.