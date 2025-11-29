Golpe al Clan del Golfo: Impresionante incautación de material de guerra que sería para acciones terroristas en el sur de Bolívar

Este sábado, 29 de noviembre, el Ejército Nacional informó sobre una impresionante incautación en el marco del Plan Ayacucho Plus. Se trató de un fuerte golpe al Clan del Golfo en el sur de Bolívar, en donde tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3, adscritas a la Segunda División del Ejército Nacional, en un allanamiento en zona rural del municipio de San Pablo, se encontraron con el arsenal de guerra.

De acuerdo con la información de inteligencia militar, todo el material de guerra sería para utilizarlo en acciones terroristas en medio de los enfrentamientos que sostienen por control territorial con otros grupos armados.

También le puede interesar: Fico defendió al CNE tras críticas de Petro por sancionar su campaña a la presidencia por superar los topes

Incautan gran cantidad de material de guerra del Clan del Golfo

La operación fue realizada en conjunto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, coordinada con la Policía Nacional y soportada en labores de inteligencia y permitió ubicar material de guerra, intendencia, comunicaciones y documentos pertenecientes al Grupo Armado Organizado Clan del Golfo.

De manera preliminar, estos elementos habrían sido trasladados desde Santander hacia el sur de Bolívar para fortalecer a esta estructura criminal, actualmente en disputa territorial con el GAO-ELN.

“Durante la operación se incautó un fusil M16, múltiples cargadores, más de 360 cartuchos de diferentes calibres, material de uso privativo de las Fuerzas Militares, radios de comunicación y otros elementos que evidencian la capacidad criminal con la que este grupo armado organizado continúa afectando a la población mediante secuestros, extorsiones, homicidios y ataques contra la Fuerza Pública”, indicó el Ejército.

El Ejército Nacional destacó que este resultado operacional afecta de manera directa las capacidades del Clan del Golfo y frena sus pretensiones de expansión y control territorial que adelanta de manera violenta en esta región.