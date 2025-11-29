Diana Osorio comparó a Daniel Quintero con Jesús en entrevista con Eva Rey y desató una ola de reacciones

En la más reciente entrevista de la periodista española Eva Rey aparece Diana Osorio, la esposa de Daniel Quintero Calle, el exalcalde de Medellín y aspirante a la presidencia a la República por la izquierda. Durante la entrevista la periodista le preguntó sobre la posibilidad de que Quintero termine en la cárcel, a lo que Osorio terminó comparándolo con lo que vivió Jesús.

La entrevista fue criticada por algunos de los seguidores de la periodista, que consideraron Osorio no era un personaje relevante para ser parte de este tipo de espacios.

Entrevista de Eva Rey con Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero Calle, generó fuerte polémica

En uno de los clips que compartió la periodista española a través de Tiktok, le pregunta a Diana Osorio si está asustada por la posibilidad de que Quintero termine en la cárcel.

“Te asusta ver a Daniel en la cárcel?”, le preguntó Eva a Osorio, a lo que la esposa de Quintero respondió: “de nuevo te digo, yo soy cristiana y cuando uno estudia las historias de muchas personas que han sido usadas por Dios, muchas de ellas han estado en la cárcel injustamente, empezando por Jesús. Jesús fue preso, fue asesinado injustamente”, dijo Osorio.

Además, agregó “yo tengo la conciencia tranquila, yo conozco a mi esposo, sé cómo obró, sé que es un hombre honesto, se que es un hombre que puede mirar a la gente a los ojos. Cuando uno entrega su vida a Dios, uno sabe que todo obra para bien”.

cuando terminó de hablar Eva le preguntó si creía que él era un instrumento de Dios, a lo que la esposa de Quintero dijo: “El que busca a Dios se vuelve instrumento y el instrumento, lo digo en mi libro, está dispuesto, inclusive, a veces los cuchillos quedan sin filo y son instrumentos que se utilizan tanto, que llega un momento en el que toca volverlos a afilar y eso hace Dios con las personas que lo buscamos y lo amamos, y que creemos que todo es para bien”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: "Daniel Quintero en la época de Jesús, sería judas“, ”No señora no confunda, Jesús nunca robó ni difamó de nadie“, ”Señora será que no se le aparezca la rosa de Guadalupe“, ”Por eso es que muchos no son cristianos. La mejor forma de predicar es el Ejemplo. Y Jesús murió por nosotros y Quintero nos robó a nosotros!!!“, ”La diferencia es que Jesús no se robó nada. su marido sí!" y "En serio comparó a Jesús con esa belleza de personaje?“.