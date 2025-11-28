Tiquetes baratos en Black Friday: estás son las calves para no caer en estafas

En plena temporada de fin de año, cuando se estima que más de 13 millones de pasajeros se movilicen por las terminales del país y aprovechando el Black Friday se estima que la venta de tiquetes se dispare. Por esto, varias empresas como PinBus lanzan ofertas, pero también advierten sobre posibles estafas que se pueden presentar en épocas de descuentos en línea.

Esté atento a posibles estafas en páginas falsas que suplantan terminales

Es importante hacer un llamado de atención a los viajeros para reforzar las medidas de seguridad digital a la hora de comprar tiquetes. En las últimas semanas se han detectado páginas fraudulentas que simulan ser canales oficiales de la Terminal de Transportes de Bogotá para vender pasajes inexistentes y captar dinero de manera ilegal.

Estas páginas engañosas redirigen a los usuarios hacia números de WhatsApp no autorizados, desde donde solicitan pagos a través de Nequi, Daviplata, Bre-B o códigos QR, métodos que impiden rastreo y facilitan la actividad criminal.

Recomendaciones para evitar caer en fraudes

Pinbus y expertos en seguridad digital entregaron una serie de recomendaciones clave:

Verificar la URL del sitio web para evitar caer en dominios falsificados o con cambios mínimos de ortografía. Desconfiar de descuentos exagerados o disponibilidad “ilimitada”, señales típicas de fraude. No pagar a través de WhatsApp ni a números personales. El único número oficial de Pinbus por este canal es 300 387 0041. Evitar enlaces no solicitados enviados por redes sociales o mensajes desconocidos. Consultar directamente con la empresa o con la terminal si surge alguna duda. Reportar páginas sospechosas a las autoridades y a los canales oficiales.

PinBus anuncia cashback en compra de pasajes durante el Black Friday

Desde la empresa anunciaron que la oferta estará vigente desde el lunes 24 de noviembre hasta el 30 de noviembre, y permitirá acceder a descuentos en tiquetes de más de 60 empresas de transporte aliadas. El objetivo, según la compañía, es incentivar la compra anticipada y reducir las congestiones habituales en las terminales durante el cierre de año, brindando mayor comodidad y seguridad a los usuarios.

Entre los destinos más solicitados por los viajeros para esta temporada se encuentran Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Neiva, Valledupar, Pereira, Cúcuta, Ibagué, Barranquilla y Barrancabermeja, ciudades que concentran una alta demanda de pasajeros entre Navidad y Año Nuevo.

¿Cómo acceder al cashback de Pinbus?

Tanto usuarios nuevos como recurrentes podrán acceder a la promoción al iniciar sesión y realizar sus compras a través de la página web de Pinbus o de su aplicación móvil disponible en Google Play y App Store.Para activar el beneficio, deberán ingresar el cupón VIAJEBLACK al finalizar la transacción.