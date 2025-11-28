Aberrante: en la base militar de Tolemaida soldados están apostando por quién le quita la vida a un gato: piden protección urgente

Un nuevo aberrante caso de maltrato animal impacta a Colombia y aparentemente tendría involucrado a soldados de la base militar de Tolemaida, en Melgar, Tolima. En redes sociales se han filtrado conversaciones de WhastApp en las que se ve como supuestos soldados de la base apuestan por ver quien le quita la vida a un indefenso gato.

La denuncia ha llegado a plataformas de defensa y protección de animales en Colombia e inclusive hasta la senadora Andrea Padilla, quien a través de su cuenta de X masificó la denuncia. Lo preocupante del caso es que según Padilla una mujer está protegiendo al gato en la base militar, pero de repente dejó de responder.

De igual forma, en las conversaciones de WhatsApp filtradas, las cuales serían presuntamente de un grupo de soldados de la base militar de Tolemaida, se puede ver que aseguran que es “el gato de Giraldo” - aparentemente un soldado de la base -.

Luego, otro supuesto soldado asegura que le pegó una patada al gato y lo tumbó de la silla. Después de estos mensajes, que desataron la risa de los soldados, otro supuesto militar dice: “Doy 50 al que lo mate”. En respuesta, otro dice: “Doy 100″.

La senadora asegura que ya tiene cómo recibir al gato y dónde darle un hogar, pero la mujer que estaba protegiendo al gato y que se puso en contacto directo con ella ya no está respondiendo. Padilla aseguró que la mujer se mostró temerosa no solo por la integridad del gato, sino que también dio a entender que su integridad podría verse comprometida.

Ante esto, cientos de personas de toda índole están exigiendo al Ejército de Colombia, al ministro de Defensa Pedro Sánchez, al comandante de la base militar de Tolemaida e inclusive al presidente Gustavo Petro entregar al gato con vida, con el fin de protegerlo. Y en caso de que se confirme que fue maltratado o peor aún, asesinado, que respondan ante la justicia los perpetradores del presunto crimen.