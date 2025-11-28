Registraduría anuncia la inclusión de las categorías de género ‘trans’ y ‘no binario’ en cédulas digitales y tarjetas de identidad

El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ (TB) y ‘no binaria’ (NB) en los diferentes trámites de documento de identidad. Esta decisión se da después de varios fallos de la Corte Constitucional que ordenaban a la entidad introducir la opción de género ‘no binario’ en el esquema de identificación ciudadana, incluidas las cédulas digitales.

El funcionario informó que estas opciones estarán disponibles para los diferentes tipos de documentos, es decir, registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía. Además, acotó que la medida “se trata primero del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte Constitucional y, en segundo lugar, de una iniciativa en la que la Registraduría ha estado sumamente comprometida”.

Penagos precisó que se han realizado importantes adecuaciones tecnológicas para la realización de el proceso, y que este va a poder llevarse a cabo en cada una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1220 oficinas que tiene la Registraduría en el país.

Teniendo en cuenta esta novedad, el registrador también mencionó, respecto a la participación de la población LGBTIQ+, que: “Estamos ajustando el Protocolo para el Ejercicio de los Derechos Políticos de las Personas Trans y vamos a hacer ejercicio, orden, diálogo, comunicación con todas las entidades del Estado, para que lo implementemos y lo llevemos a cabo con mucho detalle en las próximas elecciones de Congreso y de presidencia”.

Lea también: “¡Ay senadora! Lea inglés al menos”: Petro a María Fernanda Cabal por polémicas acusaciones sobre compra de aviones Gripen

Un logro para la población LGBTIQ+

El fallo de la Corte Constitucional que ordenó a la Registraduría incluir estas categorías en la cédula digital respondía a una tutela interpuesta por una persona identificada como no binaria. La demanda alegaba que la Registraduría se negó a expedirle la cédula de ciudadanía digital con el marcador de ‘no binario’, pese a que ya contaba con el registro civil y una cédula de ciudadanía amarilla con dicha marcación en el apartado de ‘sexo’.

En esta disposición, la Corte reiteraba lo que ya había determinado en anteriores ocasiones, buscando que el servicio fuera más accesible y libre de obstáculos para las personas que necesiten tener alguna de estas identificaciones en sus documentos.

Así, esta medida continúa un camino ya trazado por múltiples jornadas de identificación para personas LGBTIQ+, la respuesta a tutelas interpuestas por personas que exigían acceder a esta opción después de que les fuera negada y la posibilidad de realizar el trámite para el cambio de sexo en el documento.