“¡Ay senadora! Lea inglés al menos”: Petro a María Fernanda Cabal por polémicas acusaciones sobre compra de aviones Gripen

La compra de los 17 aviones Gripen de la empresa sueca Saab por parte del gobierno sigue generando controversia entre el mundo político colombiano por la inversión de 16 billones de pesos. Entre las personas críticas de esta decisión, una de las más acérrimas a sido la senadora Maria Fernanda Cabal, quien incluso ha solicitado a la Contraloría y la Procuraduría investigar la billonaria adquisición.

En una reciente publicación en la red social X, la también precandidata acusó a Petro de “mentir sin pudor” sobre la oferta de aviones F-16 Block 70 realizada por Estados Unidos, que Petro afirmó que consistía en aeronaves de segunda mano. “la oferta era por aviones F-16 Block 70 de nueva producción, no de segunda mano. Además, eran más económicos que los Gripen. ¿Por qué oculta la verdad?Aquí lo que tenemos es otro escándalo en billones de pesos", dijo Cabal, adjuntando una imagen de supuesto contrato:

Lea también: 31 minutos, programa de televisión chileno, le exigió a Sergio Fajardo que no use sus personajes ni logo en su campaña presidencial

La respuesta de Petro

En la misma red social, Petro le dijo a la congresista que estaba malinterpretando el documento: “¡Ay senadora! Lea inglés al menos, ahora hay buenos traductores, yo los uso”. El presidente le dijo que si traducía al español el documento, vería que “dice lo contrario”, afirmando que esos datos no establecen la negociación sino que promocionan los productos.

“El dato final depende es de una negociación entre las partes que nunca se estableció porque el gobierno de EEUU nos dijo, a través de su embajada, que solo había en el mercado, F16 de segunda mano” aclaró Petro, buscando negar que habían posibilidades de una compra de aviones nuevos al país norteamericano.

Además, el mandatario arremetió contra el sector político al que pertenece Maria Fernanda Cabal, diciéndole: “No insista senadora, ustedes en 50 años no pudieron comprar una flota decente, no les importó. Se han acostumbrado a comprar chatarra y armas no pertinentes para nuestro conflicto”. Petro le dijo que una de las razones por las que alias Antonio Medina no ha caído es porque logró reaccionar al oir el motor de los aviones Tucano del gobierno.

El presidente señaló, en referencia a los conflictos que tiene con el gobierno de Donald Trump: “Claro que a mí me gusta más que estás personas hubieran decidido negociar, y eso le hace decirle a sus aliados en la extrema derecha de la Florida que soy aliado de ellos para que engañen a Trump, pero si quieren ganar una guerra debe tener al lado el pueblo y armas de verdad”. Terminó declarando con contundencia que su mandato ha dotado al Ejército de “armas de verdad y el apoyo del pueblo”.